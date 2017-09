E’ un appuntamento imperdibile e sempre attesissimo.

Domenica torna in città Lo Sbarazzo, il «primo, unico e inimitabile» mercatino degli sconti della capitale della Franciacorta.

E come ogni successo che si rispetti, proprio come con «La Settimana Enigmistica», lo Sbarazzo di Rovato vanta innumerevoli tentativi di imitazione, ma con le sue ben ventitré edizioni sulle spalle torna richiamando tanti clienti, tra storici e nuovi, dalla provincia di Brescia, Bergamo, Milano e Cremona.

Due gli aspetti che hanno fatto la differenza negli anni: uno è la forte identità data dall’immagine di coesione tra i partecipanti, grazie anche al logo con gli ombrelloni tratti da un quadro del pittore rovatese Calca che si ripete sulle borse per lo shopping, e il secondo è invece la qualità dei prodotti esposti.

L’offerta commerciale rovatese è infatti di altissimo livello, per tutte le categorie merceologiche, e questo fa la differenza. Non lontana è stata inoltre la riprova del successo: i dati di affluenza sono sempre in crescita e l’edizione dello scorso aprile ne è stata la dimostrazione. «Confidiamo nel bel tempo per una nuova, straordinaria edizione - ha commentato Didi Corbetta, presidente dell’associazione dei commercianti “Le vie di Rovato” - Devo ringraziare quei commercianti che dall’inizio non hanno mai saltato nemmeno un’edizione: è grazie a loro che lo Sbarazzo, nato come una scommessa, continua ad esistere e a crescere durante gli anni ed è diventato un appuntamento fisso nel calendario della Franciacorta».

Lo Sbarazzo è nato dieci anni fa dall’esigenza dei commercianti di “svuotare” i propri magazzini favorendo i propri clienti con articoli a prezzi molto scontati, senza però dimenticare la qualità; e dall’abbigliamento uomo, donna e bambino ai profumi, dai giocattoli ai libri, dalle calzature alle automobili, e ancora trattamenti estetici, biancheria per la casa, oggettistica, automobili, tessuti, cosmetica, gioielli, arredo bagno, biancheria intima fino all’ottica. Le categorie merceologiche presenti sono davvero tantissime e all’appuntamento partecipano artigiani, commercianti e attività commerciali con sede a Rovato affiliati a «Le Vie di Rovato», associazione che conta un’ottantina di associati, che usciranno dai negozi per ritrovarsi nella centrale piazza Cavour e nelle vie del centro (Corso Bonomelli, via Ricchino e via Castello).

Anche i bambini saranno protagonisti di questa incredibile giornata. Due le occasioni: l’associazione Arte Con Noi proporrà dei bellissimi laboratori in Piazza Cavour. Due operatrici saranno infatti presenti dalle 14.30 alle 19 per un laboratorio didattico dal titolo «Un mosaico di allegria e colori». I piccoli, che potranno arrivare liberamente, verranno coinvolti nell'opera durante tutto il suo svolgimento e realizzeranno un'opera collettiva legata a Rovato. L’idea è infatti quella di creare un mosaico con carta colorata legato al simbolo del Comune, il Leone di San Marco.

Novità di quest’anno è il ritorno di «ScopriRovato», ovvero la possibilità di visitare le bellezze artistiche del centro con delle guide turistiche. Saranno proposte due visite pomeridiane che seguiranno il seguente itinerario: Parrocchia di Santa Maria Assunta (anche all’interno), oratorio della Disciplina (solo all’esterno), piazza Cavour, opera dell’architetto Vantini, il palazzo Municipale (interno), le Mura Venete (spalti). Le passeggiate all’insegna della cultura saranno di circa un’ora e mezza e partiranno alle 14.30 e alle 16.30 da Piazza Cavour sotto l’arco centrale del porticato vantiniano. I laboratori didattici e le visite guidate sono gratuiti per i clienti dello Sbarazzo e sono realizzati grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune.

Anche per questa edizione tornerà lo «Spiedo in Piazza» preparato dal ristorante «La Loggia di Rovato»: fin dalle prime ore del mattino verrà allestito e cucinato in piazza Cavour, e sarà pronto per pranzo. Si potrà mangiare in loco o acquistarlo d’asporto. Inoltre, in mattinata le ragazze de «La Stationette» con i loro meravigliosi dolcetti american style.

Non mancheranno i musicisti dell’accademia Strickler dalle 15 alle 17 e l’associazione fotografica rovatese «Libera-Mente» che tornerà per proporre un “quiz fotografico" con luoghi del paese da indovinare. Contemporaneamente saranno presenti, dalle 10 alle 19, a palazzo Sonzogni con la mostra fotografica «Direzione», dedicata al tema dell’edizione 2017 del «CoolTour», la settimana di eventi culturali promossa dall’associazione «Liberi Libri».

In campo anche la Onlus di stampo rovatese «Niños que Esperan», associazione nata nel 2016 secondo il volere delle famiglie italiane venute a contatto con l’orfanato nella Repubblica Dominicana che, in collaborazione con l’Ospedale Gaslini, ha costituito un progetto per portare l’assistenza sanitaria all’interno dell’orfanato.

Anche per questa edizione l’associazione commercianti ha pensato di abbellire la meravigliosa Piazza Cavour arredandola come un grande salotto all’aperto. In caso di pioggia lo Sbarazzo si svolgerà nei negozi e nelle vie del Centro. Immancabile, in tutte le foto, l'hashtag #sbarazzorovato!

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale