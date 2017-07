QC Terme Spas and Resorts cerca 100 giovani talenti. La più importante e innovativa realtà del benessere termale e dell'ospitalità alberghiera continua a crescere: dopo la recente apertura a Pozza di Fassa, in primavera sarà la volta di Chamonix, mentre alla fine del 2018 sbarcherà a New York. E conseguentemente l'azienda guidata dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio nei prossimi due anni amplierà ulteriormente il proprio organico, oggi caratterizzato da ben 700 collaboratori, per rafforzare l'headquarter di Milano, ma anche gli 8 centri benessere e termali (Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Monte Bianco, Roma, San Pellegrino e Pozza di Fassa) oltre ai 3 hotel di charme (Bormio, Pré Saint Didier e Roma).

«Le figure che ci interessano - ci spiegano i fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio - sono molteplici: receptionist, segreteria organizzativa, front office, assistenti di direzione, controller, ingegneri gestionali, persone in grado di gestire le risorse umane, direttori di struttura, massaggiatori e/o estetiste, personale di sala, camerieri, personale per le pulizie...».

«A Bormio abbiamo bisogno di 10/15 massaggiatori e/o estetiste. A Roma almeno 2/3 persone in reception e segreteria organizzativa, meglio se persone del nostro territorio che vogliono inserirsi in un team affiatato come quello romano. In vista dell'apertura di Chamonix cerchiamo dalle 30 alle 40 persone che sappiano bene anche il francese: le figure prevalenti sono: segreteria/reception, camerieri di sala, baristi, housekeeper, massaggiatori/estetiste, direttore, vice direttore e capo ricevimento. Poi stiamo iniziando ad abbozzare l'organico di New York, dove inseriremo 120 persone di cui almeno 40 italiani; in questo caso i candidati devono conoscere bene l'inglese».

«Devono essere preferibilmente giovani, ma non scartiamo a priori candidati con maggiore esperienza: cerchiamo persone di talento, flessibili, brillanti, con l'ambizione di crescere e che aiutino l'azienda a cogliere le nuove sfide del futuro e a fare un nuovo salto di qualità. Persone capaci e motivate che condividono i nostri valori: lavorare con passione e una spiccata cultura dell'ospitalità. QC Terme garantisce un'assunzione inizialmente a tempo determinato che può diventare a tempo indeterminato dopo il periodo di formazione in azienda; di lavorare in un ambiente giovane, stimolante e creativo ma anche con la possibilità di fare carriera».

«Trovare personale specializzato è piuttosto difficile, ma non è un problema: noi abbiamo mediamente venti persone in formazione costante in azienda. Abbiamo messo a punto un modello formativo, che generalmente dura sei mesi e si avvale della collaborazione di diversi tutor aziendali: il primo step si fa in reception in modo da avere un quadro generale di come funziona il mondo QC, poi il tutor decide la sede di lavoro in base alle effettive attitudini e capacità della persona in modo che possa approfondire le varie competenze verticali, dall'amministrazione al marketing, dall'accoglienza alla ricettività, dal food al beverage...».

«Sì. Stiamo valutando alcune opzioni in Italia con particolare attenzione al Veneto - nella zona tra Padova, Vicenza e Treviso - dove abbiamo già visionato cinque diverse location. Poi pensiamo di espanderci anche in Emilia Romagna, nella zona tra Piacenza e Parma, dove abbiamo visionato tre location».

Le persone interessate a una di queste proposte di lavoro possono inviare il curriculum tramite posta alla nostra società editoriale Dmedia Group via Campi 29L 23087 a Merate (Lecco) - indicando il riferimento QC - oppure via mail all'indirizzo curriculum@netweek.it - sempre indicando il riferimento QC. I curriculum verranno poi raccolti e consegnati ai responsabili Recruitment di Qc Terme.

