«La Polizia di Stato garantisce da 165 anni la sicurezza degli italiani. E' un orgoglio e un privilegio poter oggi partecipare alle celebrazioni di questa ricorrenza».

Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, presente a Milano in piazza Gae Aulenti in occasione della festa della Polizia di Stato insieme al presidente Roberto Maroni e al sottosegretario Gustavo Cioppa.

«Mi piace ricordare lo straordinario lavoro quotidiano svolto dagli uomini della Polizia di Stato proprio in Lombardia. Un lavoro silenzioso ma eccezionale che, pur in questi tempi difficili e incerti per la sicurezza dei nostri cittadini, ha fatto sì che tutto si sia svolto al meglio», ha aggiunto il vicepresidente Sala.

«Oggi è una data importante perché si celebra l'anniversario della nascita della Polizia: 165 anni di servizio a favore dei cittadini, in cui la Polizia ha saputo affrontare con coraggio, competenza ed efficienza le diverse sfide che ogni epoca ha posto; una grande tradizione, una lunga storia, ma anche grande modernità nell'interpretare il proprio ruolo e nel saper rispondere con prontezza alle nuove esigenze di sicurezza e legalità della società». Così il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Gustavo Cioppa. «Partecipo con estremo piacere - ha rimarcato il sottosegretario - a questa cerimonia, organizzata dal Questore Marcello Cardona, uomo dalle eccezionali capacità professionali e morali che ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare sin dall'inizio della sua brillante carriera. Esprimo il mio personale ringraziamento - ha concluso Cioppa - alla Polizia di Stato - con la quale ho collaborato assiduamente nei miei 50 anni di servizio come magistrato, conoscendo uomini e donne straordinari - per il suo operato e per il quotidiano impegno volto a garantire legalità e sicurezza a cittadini ed istituzioni, non senza ricordare, quanti hanno sacrificato la propria vita».

