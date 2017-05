Il tempo è un regalo importante, da condividere o da dedicare a se stessi. Le mamme meritano il meglio e QC Terme desidera dedicargli due sorprese di benessere.

Con Happy Mother’s Night, QC Terme regala una notte a tutte le mamme che passeranno con i propri figli (maggiori di 14 anni) la sera del 14 maggio. Relax e coccole in famiglia negli hotel QC Termemontebianco, QC Termeroma e Grand Hotel Bagni Nuovi di Bormio, dove pernottamento in B&B e accesso al percorso benessere per la notte del 14 maggio sono gratuiti per tutte le mamme accompagnate almeno da un figlio maggiore di 14 anni.

Spa Box for My Mum è il kit dedicato alle mamme per prendersi cura di sé partendo dal rituale della doccia e del bagno. La Spa Box è composta da quattro prodotti della nuova linea femminile Hortus Collection, a base di ingredienti naturali dall’avvolgente aroma fiorito e speziato. La Saponetta Esfoliante e l’Hydrating Shower Gel accarezzano la pelle levigandola e donandole comfort e idratazione in profondità, grazie ai principi attivi del Limo del Brenta e le proteine del latte e della seta. L’aloe vera, l’olio di argan, le proteine del grano e della lana contenuti nel Regenerating Shampoo e nel Nutritive Hair Conditioner rinforzano i capelli e li rendono più lucenti e morbidi. Saponetta più 3 flaconi da 250 ml a € 36. Disponibili in tutti i centri e store QC Terme e su shop.qcterme.com.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale