Esselunga augura a tutti buon Natale con uno spot d’autore, il primo al mondo del regista americano Chris Columbus.

«Sono rimasto impressionato da come Esselunga sia costruita e basata sui valori della famiglia, per questo motivo è stato un privilegio e un onore far parte di questo progetto», ha dichiarato Columbus, autore di pellicole di successo come “Mrs Doubtfire”, “Mamma ho perso l’aereo” e dei primi due film della saga di Harry Potter. «Esselunga ha dato al mio staff e a me - ha proseguito il regista - la possibilità di creare un mondo che credo farà innamorare i bambini italiani: un mondo mai visto prima, un luogo magico. E mi sento molto privilegiato e onorato di essere stato parte di tutto questo».

Lo spot racconta un Natale caldo, magico e inconsueto al Polo Nord dove, invece della neve, cadono dal cielo tante letterine che rappresentano i desideri della gente. Nelle immagini Babbo Natale e i suoi elfi fanno talmente fatica a raccogliere tutte le letterine che, invece di usare la solita slitta, preferiscono utilizzare, per consegnare i regali, un camion Esselunga guidato da Santa Claus in persona che parte dal Polo alla volta dell’Italia.

«Quando ho visto per la prima volta la presentazione - ha concluso Columbus - ho pensato che c’era la possibilità di creare il mondo in cui vive Babbo Natale in un modo mai visto prima. Non sono mai stato soddisfatto di come veniva raccontato in precedenza in altri film e programmi televisivi. Ho pensato invece che avrebbe dovuto essere un luogo magico e caldo, che avrebbe dovuto prendere per mano le persone invitandole a entrare».

Per raccontare questa storia e la magia del Natale, Esselunga ha voluto, insieme a Chris Columbus, i migliori talenti del mondo del cinema, scelta necessaria per realizzare gli auguri rivolti agli Italiani. Direttore della fotografia è l’inglese John Mathieson, che ha lavorato in film famosi come “Il Gladiatore”, “Hannibal”, “Robin Hood”. Scenografo è Jon Hutman: tra i suoi film più noti “The tourist”, “L’amore non va in vacanza”, “L’uomo che sussurrava ai cavalli”. Vanta due titoli mondiali consecutivi come migliore make-up la costumista statunitense Penny Rose, premio per i migliori abiti da scena per “I pirati dei Caraibi” 1, 2 e 3.

Il progetto, fortemente voluto dalla direzione comunicazione di Esselunga guidata dal professor William Willinghton, ha visto all’opera 25 bambini nel ruolo di elfi, Babbo Natale, 4 renne, 2 studi all’interno dei quali è stata costruita interamente la casa di Santa Claus.

Lo spot è in onda su tutte le reti televisive, in radio, nei cinema ed è abbinato alla promozione “1.000 Iphone 7 al giorno per te dal 1° al 24 dicembre”.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale