Una festa per tutti, non solo per gli addetti ai lavori: stiamo parlando della prima edizione della Brescia Tattoo Fest, la convention che andrà in scena al PalaGeorge di Montichiari fra venerdì 19 e domenica 21 maggio. Saranno tre giorni dedicati al mondo del tatuaggio, per conoscere da vicino quest’arte che influenza oggi più che mai la nostra società: il fulcro dell’evento saranno i settanta tatuatori che arriveranno da tutta la penisola, ognuno con il proprio stile e la propria passione. E se state cercando il posto giusto per tatuarvi l’avete trovato: i migliori professionisti italiani saranno al vostro servizio durante la kermesse. Dietro a tutto ci sono Vittorio Gaibotti, tatuatore con oltre trent’anni di esperienza alla spalle e titolare dello studio Celtica Tattoo, e Alessandro Brunelli, imprenditore e amante dei tatuaggi: dall’amicizia fra i due ha preso linfa vitale questo maxi evento in una terra con una forte tradizione di tatuatori. Ad animare la Brescia Tattoo Fest saranno dei tattoo contest dove una giuria premierà i lavori migliori in gara, divisi per diversi stili. Sabato pomeriggio toccherà al «Beard Contest», concorso aperto a tutti i «baffobarbuti», dove la barba, i baffi e il pizzetto più curati saranno premiati da una giuria di sole donne. Sabato sera spazio al contest «Pin Up Golden Ticket»: la pin up vincitrice riceverà un biglietto aereo e parteciperà alla finale londinese (si tratta del contest pin up più importante in Europa). E ancora: domenica pomeriggio, quando sarà presente la madrina della manifestazione Ilona Staller (in arte Ciocciolina), si proseguirà con «Alternative Model», contest dedicato alle donne che non seguono i canoni di bellezza che impone la società, per un concorso volto a valorizzare la bellezza alternativa. Ad accompagnare la tre giorni saranno i deejay di Radio Bruno, la zona food&birra e gli stand dell’area commerciale.

Per tutte le informazioni, per l’elenco completo degli artisti e per il programma è possibile consultare il sito www.bresciatattoofest.it e la pagina Facebook «Brescia Tattoo Fest». Venerdì 19 maggio il biglietto d’ingresso (8 euro) è comprensivo di una birra piccola in omaggio.

