Il sogno di ogni donna è avere una pelle sana, morbida, elastica e luminosa: per provare ad avvicinarsi a questo obiettivo è necessario affidarsi alle vitamine, vere e proprie amiche della nostra cute.

Da una parte c’è tutto il discorso riguardante l’alimentazione, dal momento che mangiando assumiamo vitamine (in pole position ci sono frutta e verdura), dall’altra c’è la possibilità di ovviare a delle carenze con prodotti capaci di portare il proprio contributo alla lotta contro i radicali liberi. Ed è proprio qui che entra in gioco Uniqa, la linea di trattamenti di bellezza antiossidanti e antiaging che nutre la pelle con le vitamine A, E e C, realizzata da Pea Cosmetics, azienda cosmetica marchigiana. Provate per esempio ad applicare le vitamine direttamente sul viso: la vitamina ad uso topico è fino a venti volte più efficace della stessa assunta per via orale. In parallelo si avrà anche un maggiore azione antinvecchiamento e contro i problemi causati dai raggi UV.

Ma come si presentano? Si trovano in formato monodose, senza aggiunte di acqua o di altri elementi, perfettamente compatibili con qualsiasi stile di vita, per chi viaggia o per chi è più sedentario. All’interno c’è dunque la concentrazione ideale di vitamina pura, in grado di agire in modo efficace su viso, mani e décolleté, senza parabeni, coloranti e profumi.

Per rendere il quadro ancora più funzionale Pea Cosmetics ha introdotto il Beauty Routine Uniqa, un programma che ci accompagna nella detersione mattutina del viso, nell’applicazione delle vitamine E, con l’acido ialuronico (quest’ultimo è importante per l’idratazione della pelle), la vitamina C e la A applicate in orario serale. L’insieme di tutti questi piccoli promemoria compone un percorso di salute, fondamentale nella ricerca della bellezza per la propria pelle.

