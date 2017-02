Trattandosi di uno dei disturbi dolorosi più comuni l’artrosi è parecchio diffusa e in primis è bene capire di cosa si sta parlando. Il termine deriva dal greco e si tratta di una malattia cronica degenerativa: in parole semplici significa che stiamo parlando di un’usura progressiva delle articolazioni, che cresce con il passare del tempo.

La condizione patologica dell’osteoartrosi (si può chiamare anche in questo modo) riguarda la cartilagine articolare che ricopre le estremità delle ossa ed è immersa nel fluido sinoviale: questa tende infatti a scomparire nei pazienti che soffrono di artrosi. E con il movimento la persona affetta da tale patologia tende ad avvertire dolore: difficile che compaia prima dei quarant’anni ma dopo i sessantacinque interessa la maggior parte delle persone, di ogni razza e sesso. Va di conseguenza che l’artrosi si sviluppa dopo molti anni di utilizzo di un’articolazione: quest’ultima infatti non è altro che la zona dove le estremità di due o più ossa si incontrano e scorrono l’una sull’altra, per consentire il movimento all’essere umano.

Il quesito seguente è quindi «come affrontare questa problematica?». Una cura efficace è quella riguardante la terapia infiltrante con ozono senza aghi. Si chiama Sorazon e si tratta di un’apparecchiatura che consente una ozono terapia intensiva, antinfiammatoria, mirata, profonda, non invasiva, non a contatto, non dolorosa, priva di effetti collaterali e attuabile senza l’utilizzo di aghi e siringhe. Ed è particolarmente indicata per l’artrosi.

I trattamenti hanno una durata di pochi minuti e vanno effettuati una volta alla settimana: il ciclo si compone di sei-dodici sedute, variabili in base alla patologia trattata. Il trattamento può intervenire sulla colonna cervicale, sul tempero mandibolare, sulla colonna dorsale, sulla colonna lombare sacrale, sulle spalle, sui gomiti, sui polsi, sulle mani, sulle anche, sulle ginocchia, sulle caviglie e sui piedi.

L’ozonoterapia, combinata con l’ossigeno, agisce dunque con un’azione antinfiammatoria, antibatterica, antivirale e germicida, particolarmente utile nelle fasi iniziali dell’artrosi: possiede dunque una significativa attività antalgica, riabilitativa nell’ambito del dolore osteoarticolare acuto e cronico. Andando più nel dettaglio con questa tecnica è possibile ottenere una riduzione e un’eliminazione dei cataboliti (ossia sostanze tossiche) contenuti nel liquido sinoviale, migliorando lo stato degenerativo della cartilagine.

