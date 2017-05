Nella foto Marta Chiaravalli, studentessa di medicina attualmente a New York presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, dove sta completando i suoi studi e la sua formazione sul tumore al pancreas.

La Fondazione Nadia Valsecchi nasce nel marzo 2015, come Associazione non riconosciuta prima e come Fondazione Onlus poi, per volere della famiglia Valsecchi. Da subito la Fondazione si è preposta 3 obiettivi: 1) sostenere la ricerca scientifica sul tumore del pancreas, 2) assistere gli ammalati colpiti da tumore del pancreas, 3) divulgare le principali scoperte scientifiche sulla malattia grazie all’aiuto di medici e ricercatori. La Fondazione è gestita interamente dalla famiglia con l’aiuto di tanti volontari che si prestano a supportare gli eventi di raccolta fondi. La raccolta fondi, che serve per sostenere i nostri obbiettivi, si basa sull’organizzazione di eventi sportivi (torneo di tennis, corse podistiche, torneo di calcio) e di intrattenimento (concerti, concorso di fotografia, organizzazione di dibattiti sul tema del tumore al pancreas). Inoltre la Fondazione partecipa a congressi nazionali e internazionali per seguire gli aggiornamenti riguardanti la malattia. In breve tempo la Fondazione Valsecchi ha instaurato una rete di contatti in Italia e all’estero con specialisti (ricercatori e medici) che si occupano giornalmente di capire e combattere il tumore al pancreas. Dalla nascita della Fondazione sono stati finanziati i seguenti progetti:

1) 50.000 EURO DONATI AL LABORATORIO DEL DOTT. FRANCESCO NOVELLI E DELLA DOTT.SSA PAOLA CAPPELLO DELL’ISTITUTO CERMS DI TORINO

I fondi sono attualmente utilizzati per finanziare le ricerche (acquisto materiale di consumo e istituzione di borse di studio per giovani ricercatori) nel campo della diagnosi e dell'immunoterapia del tumore del pancreas. In particolare i fondi coprono a) il completamento e validazione clinica delle ricerche sull'identificazione di anticorpi contro antigeni associati al tumore da impiegare come marcatori precoci del tumore pancreatico; b) sviluppo di nuovi approcci farmacologici e chemioterapici per potenziare l'effetto della vaccinazione a DNA anti-enolasi nel tumore pancreatico; c) allestimento di studi immunologici per definire le gruppi di pazienti da inserire nella sperimentazione clinica del vaccino a DNA anti-enolasi.

2) 6.000 EURO DONATI AL CEOS E ONCOLOGIA MEDICA 1 DELLA AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE AL PANCREAS

Seguito dalla Dott.ssa Anna Novarino e dal Dott. Libero Ciuffreda. Migliorare l’alimentazione non significa sottoporsi ad un regime umiliante di sacrifici e privazioni, rinunciando a tutto quello che piace. Non si tratta infatti di seguire un rigido schema di prescrizioni, ma di scoprire nuove abitudini, diventando più competenti e artefici del benessere, tornando all’antico significato della parola dieta, ossia “modo di vivere”. Dieta e stile di vita sono intesi come insieme di comportamenti atti a prevenire la malattia o a mantenere un buono stato di salute, sfruttando al meglio le energie fornite dai cibi. In particolare sono stati istituiti: a) Corsi di formazione per operatori con approccio multidisciplinare; b) Corso di cucina in collaborazione con il Servizio di Dietologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; c) Data base relativo ai pazienti seguiti in varie fasi di malattia presso l’Oncologia Medica; d) Presentazione dei dati a incontri tematici con i Medici di Medicina Generale e altri specialisti.

3) 4.000 EURO DONATI ALLA STUDENTESSA MARTA CHIARAVALLI PER LA SUA FORMAZIONE NEGLI STATI UNITI. Marta Chiaravalli è una studentessa di medicina presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, che sta attualmente approfondendo i suoi studi presso il prestigioso MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER a New York lavorando sulla ricerca clinica del tumore al pancreas e preparando la sua tesi di laurea in Medicina e Chirurgia. Siamo felicissimi di poter contribuire alla formazione di un giovane medico che completerà le sue ricerche presso il prestigioso centro di ricerca americano. Altri progetti stanno prendendo forma e confidiamo nel sostegno di tante persone che come noi credono nella ricerca scientifica e nel progresso della scienza al fine di combattere il tumore al pancreas.

