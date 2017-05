La cervicale è una delle zone del corpo più facilmente soggette a patologie causate da traumi esterni e infiammazione.

Con il termine «Colpo di frusta cervicale» si indica un trauma della colonna sviluppatosi in seguito a un movimento brusco del collo, per esempio in seguito a un urto quando si viaggia in automobile. I sintomi possono essere immediati o ritardati e possono essere di diverso genere. Oltre agli incidenti stradali, calcio, tuffi e rugby sono le attività che più frequentemente possono causare il colpo di frusta.

Molto diffusa anche l’ernia cervicale che consiste nella fuoriuscita di materiale gelatinoso dal nucleo polposo di un disco intervertebrale situato nel tratto cervicale. La protuberanza del disco intervertebrale che si forma in seguito all’ernia comprime le radici nervose dirette ad un braccio e/o il midollo spinale provocando, tra i sintomi, un dolore al collo che tende a irradiarsi lungo il braccio.

Infine, ecco l’artrosi cervicale malattia per la quale usura ed erosioni finiscono con l’interessare le superfici articolari delle vertebre e i dischi di cartilagine tra una vertebra e l’altra. Il deterioramento di queste strutture può dare luogo a un dolore che può estendersi giù fino alle braccia. Correlata all’invecchiamento la patologia è anche frutto di un errato stile di vita: a soffrirne infatti non sono solo gli anziani ma, sempre più spesso, anche i giovani.

E’ possibile lenire il dolore causato da queste problematiche con tecniche non invasive e indolori?

La risposta, grazie agli ultimi ritrovati della scienza, è positiva. In particolare nei centri più evoluti è oggi sempre più utilizzata l’ozono terapia Sorazon senza aghi.

Grazie a essa è possibile intervenire, oltre che sulla cervicale, anche su ernie del disco, protrusioni, artrosi, infiammazioni articolari e traumi. I trattamenti hanno una durata di pochi minuti e si effettuano 1 volta a settimana: il ciclo di sedute è di 6/10 in base alla patologia trattata.

Essendo senza aghi le sedute non sono dolorose e, pur essendo profonde e infiltranti, sono assolutamente prive di effetti collaterali.

Tripla l’azione esercitata sul paziente dalla tecnologia Sorazon. In primo luogo entrano in azione le onde soniche pressorie, quindi la radiofrequenza con campo elettromagnetico ionizzante, infine ecco tutta l’energia ossigenatoria dell’ozono.

Ricordiamo che l’ozono per la formazione di perossidi ha effetto antibatterico, antivirale e germicida con proprietà ossidante; agisce come antinfiammatorio per inibizione delle prostaglandine, sostanze fondamentali nello sviluppo di un processo infiammatorio e come antidolorifico per ossidazione dei trasmettitori nervosi che determinano il dolore.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale