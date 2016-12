Lasciando da parte considerazioni etiche e filosofiche, vediamo di analizzare brevemente l'importanza della carne per la salute e per l'alimentazione umana. Questo alimento, seppur nell'estrema variabilità dovuta alla specie, ai tagli e alle caratteristiche dell'animale considerato, è una fonte proteica ad alto valore biologico; ciò significa che le sue proteine sono molto simili a quelle umane e sono quindi facilmente utilizzabili dall'organismo per soddisfare i vari processi metabolici in cui sono coinvolte (produzione di ormoni, enzimi, neurotrasmettitori, anticorpi, rinnovo cellulare, coagulazione del sangue, contrazione muscolare ecc.). Nelle proteine vegetali, al contrario della carne, il grado di similitudine con quelle umane è inferiore; ciò significa che quando l'alimentazione è incentrata esclusivamente su questi alimenti (dieta vegana) è facile incorrere in carenze specifiche, soprattutto se non si pone molta attenzione alle fonti proteiche consumate e ad un'eventuale integrazione con amminoacidi essenziali. Il discorso cambia radicalmente se si passa dal divieto assoluto di consumare alimenti animali ed i loro derivati a quello di evitare solamente la carne ed il pesce (dieta vegetariana). Uova, latte e derivati sono infatti in grado di colmare, senza troppi problemi, le carenze dovute all'allontanamento della carne e del pesce dal piano alimentare quotidiano.

Un altro punto a favore della carne è insito nel suo ottimo contenuto in ferro, decisamente superiore rispetto a quello degli alimenti di origine vegetale; tale differenza si registra soprattutto a livello qualitativo, dal momento che a parità di ferro assunto, quello di origine animale viene assorbito in proporzioni nettamente superiori (circa 3 volte maggiori).

L'elevato contenuto proteico, capace tra l'altro di stimolare la secrezione dell'ormone della crescita, associato alla ricchezza in ferro, contribuisce a rendere la carne un alimento di primaria importanza nell'alimentazione di sportivi, bambini, ragazzi, anemici e donne in gravidanza.

Quali sono le carni considerate rosse? Tra le carni rosse troviamo la carne:

1) Carne rossa bovina, tra cui: vitello, vitellone, manzo, bue e vacche.

2) Carne rossa equina (cavallo o puledro).

3) Carne rossa di ovini, suini e caprini.

Se si segue alla lettera quello che l’industria alimentare ci dice giornalmente, probabilmente saremo qui ancora a credere che la soia ha molti benefici per la salute e che è una buona idea consumare almeno un po’. Dopo tutto, cosa potrebbe mai farci la soia? Continuiamo ad essere nutriti da un mucchio di bugie.

La soia è il risultato di un’attenta commercializzazione nel corso di anni e anni che ha funzionato così bene che tutti sono ormai convinti che si tratta di un super-alimento che potrebbe sfamare il mondo intero e addirittura, salvare l’ambiente. L’attacco alla carne rossa è sempre più come una conquista da parte della “Soia” modificata geneticamente di entrare “ad ogni costo” nelle nostre case. Persone che tendono a fare attenzione alla loro alimentazione e si considerano “vegane” o “vegetariane” eppure, hanno un viso del tutto pallido e si lamentano continuamente di problemi di salute.

E poi ci sono Persone che mangiano la carne rossa alla griglia, belle in carne, attente, ordinate con una marcia e una vitalità in più. In ogni modo torniamo a noi e torniamo a fare chiarezza ricapitolando tutti i benefici derivanti dal consumo di carne rossa:

1) Carne rossa ricca di proteine: La carne rossa contiene una grande quantità di proteine. Il nostro corpo ha bisogno di moltissime proteine per rimanere in forza. Le proteine migliorano lo stato di salute generale e il benessere di ogni organismo. Esse, riparano e ricostruiscono i tessuti del nostro corpo. Aiutano nella rapidità di produzione di anticorpi che proteggeranno il nostro corpo dalle infezioni rafforzando automaticamente il sistema immunitario. Cosa non meno importante è che la carne contiene tutti gli aminoacidi essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno. Le proteine vegetali non hanno gli stessi vantaggi delle proteine animali.

2) Carne rossa ricca di minerali: La carne rossa è ricca di ferro, zinco e selenio. Il ferro come ben si sa, aiuta a formare l’emoglobina che trasporta ossigeno in diverse parti del corpo, lo zinco aiuta nella formazione di tessuto e aumenta la risposta immunitaria favorendo un ottimo metabolismo. Il selenio è capace di “rompere” il grasso ed eliminare le sostanze chimiche nel corpo.

3) Carne rossa ricca di vitamine: La carne rossa è una ricca fonte di vitamina B12, che è vitale per il corretto funzionamento di quasi ogni parte del nostro corpo. La carenza di B12 porta all’invecchiamento precoce, disturbi neurologici, malattie mentali, cancro, malattie cardiovascolari e sterilità. La carne rossa contiene anche livelli significativi di altre vitamine del gruppo B, tra cui la tiamina, riboflavina, acido pantotenico, acido folico, niacina e vitamina B6.

