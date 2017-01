Proteggere i capelli è fondamentale per il loro benessere. I capelli devono essere protetti tutto l’anno, d’estate come d’inverno, dagli attacchi degli agenti atmosferici e del sole che è tanto amico della vita, quanto pericoloso nemico di cute e cuoio capelluto. Soprattutto chi trascorre molte ore all’aria aperta dovrebbe intervenire per proteggere meglio i capelli. «Sia i raggi ultravioletti che il vento e l'atmosfera secca - spiegano i parrucchieri professionisti - possono indebolire il cuoio capelluto particolarmente se su di esso si praticano spesso lavori tecnici. Per evitare danni, consigliamo di provvedere alla loro protezione con prodotti adeguati per innalzare uno scudo a tutela della cheratina che, altrimenti, potrebbe subire danni. Al termine della giornata è necessario fare uno shampoo delicato e idratante, oltre a un eventuale impacco con prodotti consigliati dal parrucchiere. Periodicamente, infine, è consigliabile un trattamento a base di cheratina, ottimo per restituire ai capelli il loro vigore nativo».

Affidarsi alla professionalità del parrucchiere è di fondamentale importanza: «Nei saloni l’aggiornamento è ormai imprescindibile. Il parrucchiere deve saper trarre le migliori performance da ogni prodotto restituendo al cliente una chioma perfetta sia per colore e piega, sia per il benessere dei capelli. Oggi, infine, sono sempre più numerosi i centri dove si utilizzano i prodotti naturali: niente di meglio per rispettare i capelli delle clienti garantendo nel contempo un look in linea con la tendenza del momento».

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale