Cologne(afm) (afm) Quando parliamo di mal di schiena intendiamo normalmente il dolore avvertito nella nostra zona lombare cioè la lombalgia.

Questa patologia è molto diffusa e interessa le varie componenti della colonna vertebrale lombare.

La colonna vertebrale è infatti composta da una parte ossea, le vertebre e da una parte cartilaginea, i dischi. A fianco della colonna troviamo i muscoli paravertebrali che hanno la funzione di sostenere le vertebre, mentre all’interno della colonna scorre il canale vertebrale dove decorre il midollo spinale che fuoriesce da fori che si trovano tra una vertebra e l’altra formando i nervi spinali. Il più famoso di questi è il nervo sciatico. Tutte le strutture della colonna possono essere causa di dolore: le vertebre possono infiammarsi nel punto di contatto (articolazioni vertebrali), i dischi si possono deformare o degenerare fino a formare l’ernia (fuoriuscita di materiale e compressione del nervo sciatico) i muscoli si possono contrarre fino a portare al blocco lombare.

Quando il medico specialista ha individuato l’origine del problema e quindi la struttura corporea causa del dolore (muscoli, articolazioni vertebrali o dischi) il fisioterapista può procedere con le terapie più idonee. Se sono interessati i muscoli paravertebrali si orienterà verso la massoterapia miorilassante, gli ultrasuoni e la T.E.N.S. Se il problema è l’infiammazione delle articolazioni vertebrali potrà usare la ionoforesi (trasporto di molecole antinfiammatorie all’interno del corpo tramite corrente), il laser o la Tecar – terapia.

Quando infine è il disco è compromesso, ridotto di spessore, deformato o ha prodotto un ernia il terapista si orienterà verso tecniche di allungamento del rachide di potenziamento muscolare e di ginnastica posturale per insegnare al paziente posizioni che migliorino la sintomatologia dolorosa. Accanto a queste fisioterapie classiche usiamo, nel poliambulatorio San Gregorio, una nuova strumentazione chiamata PRONEXIBUS che utilizza campi elettromagnetici ad alta frequenza per stimolare il tessuto muscolare e connettivale per ottenere un effetto antinfiammatorio, antalgico e drenante.

La macchina non necessita di gel o creme conduttive per il manipolo ne per il tappetino che chiude il circuito elettrico, non è necessario il contatto cutaneo col tappetino né di una pressione specifica da parte dell’operatore. Il risulto è apprezzabile dalle primissime sedute.

La facilità d’uso e l’ampio spettro di patologie trattabili consentono di intervenire su vari distretti corporei quindi non solo del rachide lombare.

Lo staff

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale