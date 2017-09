Il dott. Fabrizio Frialdi, Oculista Responsabile del Poliambulatorio Servizi Medici San Carlo di Chiari risponde in modo chiaro.

E' importante fin dai primi mesi di vita, poter individuare le patologie che possono alterare la formazione delle immagini e compromettendo il normale sviluppo dell'apparato visivo, interferire con i processi di apprendimento del bambino nell'età scolare.

Spesso i genitori vivono con ansia il primo incontro del figlio con l'oculista.

Le domande più frequenti sono:

Quando devo fare la prima visita a mio figlio? Il bambino mette l'occhietto storto? Ma ci vede bene?

Una diagnosi precoce di eventuali patologie è molto importante ed è quindi consigliata una prima visita a 3 o 4 anni di età. La visita è possibile dalla nascita e già dai primi mesi è possibile identificare alterazioni importanti .

L’oftalmologia pediatrica si occupa di verificare che lo sviluppo della funzione visiva del bambino avvenga correttamente.

Nel Servizio di Oftalmologia Pediatrica del nostro Poliambulatorio “Servizi Medici San Carlo” di Chiari ,vengono eseguite le visite periodiche di controllo necessarie per tutti i bambini, anche in assenza di disturbi, nel “periodo plastico” della maturazione visiva (0-6 anni).

Le patologie più frequentemente riscontrate sono i difetti refrattivi, l’ambliopia e lo strabismo

Come vede il bambino ?

Alla nascita il neonato è in grado di percepire tutti gli stimoli visivi provenienti dall’ambiente che lo circonda ma non di elaborarli, di organizzarli in immagini e, quindi, di capirli; vede luci e forme ma non può attribuirli a cose, persone e ambienti.Nei primi quattro mesi di vita avviene lo sviluppo delle principali funzioni monoculari e binoculari, sia sensoriali sia motorie, la convergenza, l’accomodazione e i movimenti orizzontali rapidi.Già dopo i primi giorni di vita, il bambino riesce a mettere a fuoco le immagini distanti 20-30 cm dagli occhi, non riconosce ancora i colori, ma distingue la luce dal buio. Non avendo ancora il pieno controllo dei muscoli oculari si stanca presto e talvolta può sembrare strabico. Dopo 10-12 settimane distingue il viso umano rispondendo a sorrisi, smorfie e movimenti delle labbra; segue le immagini in movimento ruotando il capo e facendo convergere gli occhi se gli si avvicina un oggetto al viso. Tra il quarto e il sesto mese il bambino è in grado di fissare un oggetto, di seguirne il movimento e di volgere lo sguardo verso uno stimolo visivo. Tra il quarto e il quinto mese mette a fuoco le immagini fino a qualche metro di distanza, distinguendo chiaramente alcuni colori fondamentali quali il rosso, il verde e il blu. A sei mesi controlla abbastanza bene i muscoli oculari, quindi scompare l’eventuale strabismo, ed è attratto da oggetti di piccole dimensioni. Intorno ai dieci mesi acquista il senso di profondità delle immagini (acutezza stereoscopica).

Tra uno e due anni il bambino raggiunge il pieno controllo dei muscoli oculari, mentre l’accomodazione gli consente di mettere a fuoco gli oggetti a qualsiasi distanza. A due anni raggiunge i dieci decimi di acutezza visiva e le sue strutture oculari funzionano in modo completo

Come si svolge la visita oculistica?

La scoperta precoce di un deficit visivo è importante non solo per capire ciò che la determina , ma anche per rieducare efficacemente la funzione visiva. I genitori, avendo la possibilità di osservare quotidianamente il bambino, sono in grado di fornire al medico oculista preziose informazioni, utili nel delineare una diagnosi.

Ruolo fondamentale è svolto dal Pediatra di famiglia che spesso nella nostra esperienza, indirizza verso il nostro centro il bambino ed i genitori.

Una prima visita tra il secondo e il terzo anno di età, è importante per la ricerca di eventuali vizi di refrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia), di alterazioni della motilità oculare (strabismo, sindromi oculari, nistagmo) e dell’ambliopia. La tempestività diagnostica è fondamentale poiché in questa fascia d’età il sistema visivo appare ancora molto “plastico” e pertanto in grado di recuperare eventuali difetti. E’ consigliabile anticipare il momento della visita oculistica nel caso in cui i genitori notino particolari comportamenti del bambino quali: lo strizzare gli occhi quando guarda lontano; la chiusura di un occhio quando guarda la luce; l’inclinazione o la rotazione della testa; fastidio per la luce intensa o sfregamento frequente degli occhi; arrossamento; lacrimazione.Nei casi in cui si accerti un vizio di refrazione e si provveda alla sua correzione con occhiali, questi devono essere portati sempre, nonostante la giovane età: una mancata correzione del difetto visivo, infatti, può causare un’ambliopia (non corretto sviluppo della capacità visiva di un occhio) non più correggibile con il passare degli anni.

La visita oculistica

E’ possibile effettuare una visita oculistica a qualsiasi età, anche a pochi giorni di vita. Avvalendosi di tecniche, più o meno sofisticate, il medico oculista è in grado di individuare i problemi oculari dell’infanzia.

Principali patologie oculari dell'età pediatrica

Strabismo

Difetti refrattivi(Miopia Ipermetropia Astigmatismo)

Ambliopia

Congiuntiviti e disturbi della lacrimazione

Cataratta congenita

Glaucoma congenito

Neuroblastoma

La visita prevede sempre l'utilizzo di collirio midriatico , in grado di bloccare la capacità accomodativa del bambino.

Il collirio può essere instillato già durante la prima visita ,o prescritto a casa(Atropina) per una più completa valutazione del difetto visivo.

In questo caso, è sempre opportuno avvertire, il medico oculista di eventuali allergie verso farmaci o problemi cardiologici, ed il pediatra di famiglia.

Il ruolo dell'ortottista

L'impegno psicofisico che il bambino mette in atto a scuola è notevole, e l'efficienza visiva è fondamentale per ottimizzare questi elevati consumi di energia

I genitori ,possono aiutarci avvertendoci quando compaiono alcuni segnali che possono venire direttamente dal bambino od indirettamente dagli insegnanti

Ad esempio una anomala posizione del capo , la tendenza di portare il capo indietro con mento alzato od al contrario verso il basso; Impugnare con forza la matita o mettere il foglio in posizione obliqua possono rappresentare una alterazione dei movimenti oculari.

L' Ortottista esegue alcuni test in maniera coinvolgente per valutare la muscolatura che muove gli occhi, le vergenze fusionali, la convergenza e la stereopsi (ovvero la capacità di visione binoculare).

La Dr.ssa Alda Bertoni (ortottista) mantiene costanti rapporti con figure professionali, quali il logopedista, il medico neuropsichiatra infantile, il dentista che si occupa di problemi di masticazione , il posturologo.

L'inquadramento , in alcuni casi, plurispecialistico viene consigliato per ottimizzare lo sviluppo cognitivo e l'apprendimento scolastico nei bambini.

Fondamentale poi, l'apporto dell'ortottista nella diagnosi e nella risoluzione dei disturbi visivi di Ambliopia profonda o relativa e dello strabismo , per il quale può essere prevista una soluzione chirurgica .

Il consiglio che lo Staff Medico del Poliambulatorio Servizi Medici San Carlo , si permette dare ai genitori è quello di sottoporre il bambino almeno con frequenza annuale alle visite oculistiche ed ortottiche , poiché l'occhio ,come il resto del corpo, si modifica costantemente.

Nel caso venissero prescritte occhiali o lenti a contatto è importante che siano utilizzati in modo continuo.

Miopia astigmatismo ipermetropia associate ad eventuale strabismo vanno seguite dall'oculista e dall'ortottista per aiutare ed ottimizzare l'apprendimento scolastico.

