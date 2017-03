Reincontrare un vecchio amico dopo parecchi anni può riservare sorprese a volte molto positive. E’ capitato a chi scrive: l’impatto è stato straordinario, il mio conoscente era felice, sembrava persino ringiovanito rispetto a quando, molti anni prima, ci frequentavamo con assiduità. In questi casi la domanda sorge spontanea:«Ehilà, sei in piena forma, ma cosa hai fatto?». «Ho ritrovato il sorriso» la risposta, «Grazie alla riabilitazione a carico immediato ho finalmente recuperato la mia identità. E’ stato come nascere una seconda volta».

Partiamo da qui per affrontare un tema medico di grande attualità, le grandi riabilitazioni della bocca con la metodica del carico immediato post-estrattivo, vera e propria nuova frontiera dell'odontoiatria moderna perché permette di rispondere positivamente al desiderio che i pazienti esprimono sempre più di frequente al proprio dentista di fiducia: «Vorrei riavere i miei denti il prima possibile».

«E' una rivoluzione quanto mai positiva - afferma il dottor Paolo Cavellini, uno dei medici odontoiatri oggi di riferimento per quanto riguarda l'applicazione dell'innovativa tecnica - perché finalmente i pazienti hanno la possibilità di tornare a sorridere in una sola seduta. Non ci sono parole per descrivere la soddisfazione che provano queste persone nel guardarsi allo specchio le prime volte. Per non dire che grazie alla tecnica del carico immediato post-estrattivo si recupera anche la piena funzionalità del cavo orale».

Un altro dettaglio messo in luce dal professionista è il seguente: «E’ possibile centrare questo risultato sia che il problema riguardi pochi denti, sia che, invece, tocchi intere arcate mascellari».

Dottore, cosa succede esattamente al paziente?

«Dopo aver effettuato la terapia causale per eliminare le cause che lo hanno portato alla perdita parziale o totale degli elementi dentari (solitamente carie, piorrea o traumi) In un'unica seduta si estraggono i denti (o il dente) compromessi, si inseriscono gli impianti, si rileva l’impronta ed entro le 48 ore si hanno i denti riabilitati».

Ovviamente la riabilitazione sarà totale...

«Si eseguono sempre per ogni paziente trattato il ripristino delle funzioni estetiche, fonetiche, masticatorie e occlusali nel complesso del viso e delle singole soggettive caratteristiche (sorriso, labbra, ecc.) perse per la compromissione o la perdita dei denti».

Ha accennato prima alla terapia causale, che cos’è?

«Un passaggio fondamentale, da compiere prima di intervenire chirurgicamente nel rispetto di procedure e protocolli da seguire passo dopo passo. La terapia causale è il primo indispensabile passaggio al quale sottoporre il paziente. La cura della causa che ha scatenato la patologia ai denti. Si tratta di una fase imprescindibile per dare al paziente la certezza che i risultati del lavoro del dentista dureranno poi a lungo nel tempo».

Cosa significa «rimuovere le cause»?

«Le principali patologie odontostomatologiche sono causate da colonie di batteri che nel cavo orale, sempre umido e alla tiepida temperatura di 37 gradi centigradi, hanno la possibilità di proliferare più velocemente. I danni che essi possono causare sono generalmente di due tipi. Possono essere lesioni cariose, ovvero danni alla struttura dentale, oppure danni al parodonto cioè tutto ciò che circonda il dente: gengiva, legamento ed osso. I danni al parodonto, quando diventano cronici, danno luogo alla gengivite qualora l’infiammazione sia superficiale con gengive che si presentano più gonfie, scure e sanguinanti. Alla parodontite cronica, invece, qualora la compromissione sia più profonda e intacchi l ’osso».

Come si interviene, dunque, per aliminare e orevenire le cause delle patologie?

«Rimuovendo placca e tartaro sopra e sotto-gengivale attraverso un trattamento accurato svolto dall’odontoiatra/igienista durante le sedute in ambulatorio e insegnando al paziente le manovre di igiene orale per la rimozione quotidiana della placca.

La terapia si svolge in diverse sedute che variano da un minimo di 2 fino ad un massimo di 6. Salvo casi particolari, le sedute hanno frequenza settimanale. In seguito a tale terapia il paziente entra in un programma di mantenimento che andrebbe sempre adottato per evitare recidive: consiste in richiami di igiene orale prima mensili e poi ogni 3-6 mesi in base alla gravità della compromissione, in cui si valuta la qualità del mantenimento a casa e si controlla la carica batterica».

Una volta ultimata la terapia causale come si gestiscono i problemi del paziente?

«Il paziente viene rivisitato a bocca igienizzata. L'odontoiatra valuta i supporti diagnostici radiografici (status RX, T.A.C.) e i modelli studio del caso, quindi si procede a un piano di trattamento, che può comprendere varie terapie per ripristinare i denti esistenti mantenibili o sostituirli con impianti dentali sfruttando anche la tecnica del carico immediato».

