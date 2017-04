Ovviamente con la stagione calda non passa di moda il cortissimo, quasi rasato.

Si tratta di un taglio sempre affascinante (quanto comodo) per gli uomini che, complice il caldo, lo rispolverano volentieri.

Sempre a proposito di tagli corti, le tendenze capelli 2017 uomo ritrovano gli anni Cinquanta e quello stile da bravo ragazzo con la riga laterale quasi disegnata con un righello.

Non può mancare un tocco di “cera” per fissare in modo completo la chioma. D’altra parte però l’animo ribelle non può mancare e il ciuffo rimane uno dei maggiori trend per i capelli uomo della prossima Primavera Estate 2017; due le opzioni in questo caso.

E’ possibile portarlo folto e impomatato in opposizione con il quasi rasato dei lati del capo oppure più scompigliato, ribelle che rimanda molto allo stile bohemien dei poeti maledetti.

Eppure non solo chiome corte per le tendenze capelli 2017 uomo; tornano infatti in gran voga i tagli medi, con il ritorno del capello di media lunghezza fino al collo, sotto le orecchie. In questo caso l’effetto è certamente quello del “trasandato”, del bad boy che non piaceva per nulla ai padri.

Scompigliato e quasi incolto questo tipo di taglio non è però quasi mai lasciato al caso. Insomma certamente vari i tagli capelli da uomo di tendenza per la prossima Primavera Estate 2017: quali però gli effetti con i quali renderli ancora più di tendenza? Per chi ad esempio ha una chioma mossa o riccia, l’effetto da provare è quello “trasandato” e scompigliato; per un giorno niente gel o pieghe particolari, solo le vostre mani a lasciare liberi i capelli. Altro trend delle tendenze capelli 2017 uomo sarà certamente l’effetto bagnato: un po’ di gel e il vostro ciuffo all’indietro vi renderanno assolutamente fashion.

Si pone ora il grande dilemma: barba o non barba? Ebbene sappiate che il 2017 vedrà tornare i visi rasati. Sembra però che gli uomini non abbiano nessuna intenzione di abbandonare la barba come vorrebbe la moda estate 2017 ma si stanno adeguando al cambiamento; i nuovi trend infatti vedono una barba uomo molto più corta rispetto all’anno passato ma soprattutto più curata. Insomma da quel che si può vedere, gli uomini non sono ancora pronti a tornare sbarbati ma stanno cercando di adeguare la loro barba alle tendenze di quest’anno: rimangono hipster poiché continuano a tenere la barba folta ma sono più gentleman poiché è curata e corta.

