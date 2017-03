Grazie ad internet, è possibile trovare qualsiasi tipo di informazione, e tra queste sono presenti anche le informazioni relative agli interventi chirurgici.

Fino a pochi anni fa, il paziente si sottoponeva ad un intervento di protesi d’anca senza sapere o meglio preoccuparsi di chiedere di quale materiale fosse la protesi.

Oggi non è più così, ai nostri giorni il paziente prima di sottoporsi all’intervento chiede che gli venga specificato il tipo di materiale utilizzato per la protesi.

Generalmente una protesi d’anca è realizzata in titanio, un metallo con buone proprietà meccaniche, resistente alla corrosione e un’ottima biocompatibilità.

Viviamo in un mondo in continua evoluzione e la tecnologia fa passi da gigante anche in ambiente chirurgico.

Recentemente si è notato che il Tantalio ha proprietà ancora superiori rispetto al titanio, soprattutto su alcuni aspetti, fondamentali per l’ottima riuscita di un intervento di chirurgia protesica.

Innanzitutto il tantalio garantisce un’ottima resistenza alla corrosione.

E’ bene precisare che tutti i materiali in chirurgia protesica sono resistenti alla corrosione, ma il tantalio fornisce garanzie migliori.

Una delle problematiche che potrebbero insorgere a seguito di un intervento chirurgico, è un’infezione.

La motivazione di questo problema nasce semplicemente dal fatto che ogni individuo presenta reazioni diverse nel post operatorio.

Anche in questo caso il tantalio si dimostra un ottimo materiale, in quanto le probabilità di infezione post operatoria diminuisce sensibilmente proprio grazie alla sua capacità di contrastare la riproduzione batterica.

Infine presenta un’eccezionale capacità di osteointegrarsi, perché la sua struttura interna è molto simile a quella delle ossa e questo gli permette di integrarsi solidamente all’osso del paziente.

Nella chirurgia dell’anca grazie a questo tipo di materiale si hanno risultati degni di nota, in quanto la rapida e solida integrazione, permettono al paziente di riprendersi in modo rapido e e in tempi molto brevi.

Ma non solo, tutto questo garantisce anche una maggior durata dell’impianto.

