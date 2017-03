Questa tecnica, scientificamente testata e documentata si basa sui tempi di guarigione ossea sfruttando la stabilità primaria della radice artificiale una volta che quest’ultima è posizionata.

Espressa in Newton-Centimetri, la stabilità primaria corrisponde alla forza impressa nell'avvitamento dell’impianto. E’ determinante per il buon esito della terapia a carico immediato perché permette di protesizzare l'impianto, ovvero avere il dente fisso e poter masticare immediatamente.

Nell’arco temporale compreso tra 0 e 72 ore (stabilità primaria) è possibile finalizzare l'impianto senza rischi di interferire nella guarigione dell'osso.

Quest’ultima, infatti, ha inizio dopo 3 giorni. Prima che inizi la guarigione è possibile portare a termine un atto chirurgico unico per estrazioni dentali multiple o totali con il posizionamento delle radici artificiali e le rilevazioni di impronte per la realizzazione del manufatto protesico, consentendo al paziente di subire in un singola seduta tutte le fasi di una riabilitazione orale complessa, con una limitazione nell'assunzione dei farmaci e riduzione delle complicanze post operatorie che con le precedenti tecniche venivano moltiplicate per il numero delle sedute.

Permette di conseguire il posizionamento degli impianti senza esporre la cresta ossea, ovvero senza utilizzare bisturi e suture. Tutto ciò riduce i disagi e le complicanze per tutti e soprattutto per quei pazienti a rischio, con problemi della coagulazione sanguigna per varie patologie metaboliche o che assumono quotidianamente farmaci per problemi cardiaci o vascolari, riducendo enormemente il rischio di emorragie post operatorie e nei casi più gravi senza l'interruzione delle terapie farmacologiche.

Posizionando gli impianti durante la fase post-estrattiva si riducono tempi e disagi al paziente e, soprattutto, si migliorano i risultati estetici dell’operazione.

