Tra gli anti-infiammatori più potenti e senza controindicazioni si annovera l’ozono, gas la cui molecola è composta da tre atomi di ossigeno.

Molto efficace a ogni livello, l’ozono è particolarmente indicato per il trattamento degli stati infiammatori dell’apparato muscolo scheletrico in genere e, in particolare, anche per quello dell’ernia del disco e delle protrusioni.

Tra le novità dell’ultim’ora su questo fronte c’è Sorazon, innovativa tecnologia che permette di praticare ai pazienti l’ozonoterapia intensiva, antinfiammatoria, mirata, profonda, non invasiva, senza contatto e senza l’utilizzo di aghi e siringhe.

I trattamenti hanno una durata di pochi minuti e si effettuano una volta a settimana; il ciclo di sedute è di 6/10 per paziente a seconda della patologia trattata.

Data la sua nulla invasività e l’alta efficacia, Sorazon ha subito avuto grande successo tra i pazienti. I centri in Italia che dispongono dell’innovativa tecnologia, infatti, la stanno utilizzando a pieno ritmo anche perché le applicazioni di Ossigeno/Ozono sono assolutamente prive di effetti collaterali.

Il meccanismo terapeutico è basato su una tripla azione:

Onde Soniche Pressorie, Radiofrequenza con campo elettromagnetico ionizzante ed Energia ossigenatoria di ozono:

1 - le onde soniche pressorie si irradiano nei tessuti in rapida sequenza. Agiscono per risonanza favorendo la penetrazione dell'ozono a livello transdermico tramite i canali ionici.

2 - Radiofrequenza con campo elettromagnetico ionizzante: la radiofrequenza emettendo le onde radio modulate nella camera di ionizzazione, crea un campo elettromagnetico ionizzante antinfiammatorio che a distanza va a polarizzare i tessuti aprendo i canali ionici favorendo la penetrazione dell’ozono.

3 - Energia ossigenatoria di ozono.

Un elevatore di tensione genera una scarica a corona che produce nella camera di ionizzazione un'energia ossigenatoria di ozono che si va ad incanalare nelle parti in trattamento a livello transdermico, tramite i canali ionici. L'ozono per la formazione di perossidi ha effetto antibatterico, antivirale e germicida con proprietà ossidante; agisce come antinfiammatorio per inibizione delle prostaglandine, sostanze fondamentali nello sviluppo di un processo infiammatorio e come antidolorifico per ossidazione dei trasmettitori nervosi che determinano il dolore. Agisce sulla riduzione delle calcificazioni presenti nei tessuti e nelle articolazioni, possiede anche una significativa attività antalgica, riabilitativa nell'ambito del dolore muscolo scheletrico vertebrale: per tutti questi motivi, dunque, è tanto efficace nel contrastare, tra gli altri, anche i dolori riferiti all’ernia del disco e alle protrusioni.

