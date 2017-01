Negli ultimi 10 anni la ricerca e l'evoluzione tecnica in campo ortopedico hanno determinato un progresso significativo nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione della patologie legate all'apparato locomotore. Tale progresso si riscontra anche nelle innovative tecniche di trattamento delle problematiche legate al ginocchio ma anche nell'individuazione di nuove patologie ortopediche fino a qualche anno fa sconosciute. Grazie alla chirurgia artroscopica è possibile fare valutazioni e trattamento di lesioni attraverso incisioni di pochi millimetri. Tale procedura consente la valutazione ed il trattamento di lesioni con notevoli vantaggi nel ridurre l'impatto dell'intervento chirurgico sia per quanto riguarda il dolore del paziente, che per i tempi di recupero post-operatorio.

Al contrario di quanto avviene con le metodologie classiche la chirurgia artroscopica permette di operare all'interno delle articolazioni senza aprire le stesse offrendo la possibilità di ispezionare e visionare direttamente l'interno delle articolazioni anche mediante l'uso di particolari microartroscopi delle dimensioni di un ago grazie alle quali capacità diagnostiche e accuratezza sono enormemente amplificate.

Il ginocchio è particolarmente interessato da problematiche articolari determinate per esempio da lesioni dello strato cartilagineo che possono essere affrontare attraverso la chirurgia artroscopica. In questo caso particolare l'utilizzo di questa tecnica chirurgica consente, (in via ancora sperimentale ed in attesa di risultati definitivi), il trattamento di alcune di queste patologie mediante l'utilizzo nel ginocchio di fattori di crescita (anche per via infiltrativi) cioè di cellule in grado di differenziarsi a seconda della parte in cui vengono infiltrate. Ultima frontiera nell'ambito dell'intervento sulle lesioni cartilaginee maggiori sono gli scaffold cartilaginei, strutture nate dalla bio ingegneria che vengono impiantate per favorire la migrazione e differenziazione cellulare nonché il ripristino anatomico dell'area di lesione con un unico step chirurgico. Attualmente in campo ortopedico sono notevoli le evoluzioni che garantiscono una diagnosi più mirata e un intervento più corretto.

