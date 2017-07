L’innovazione non smette di sorprendere, soprattutto nel settore estetico. L’ultima novità che permette di trasformare la cellulite in un brutto ricordo si chiama Dinamic Wave e consiste in onde acustiche pressorie capaci di generare sui tessuti un massaggio picchiettante per combattere tutti gli stadi di cellulite, gli accumuli di grasso e il rilassamento cutaneo.

Questo tipo di tecnica è stata sviluppata dai più evoluti centri di ricerca dove molte patologie nell’ambito ortopedico sono state trattate per anni con successo.

Molteplici i vantaggi ottenuti in oltre dieci anni di ricerca ad altissimo livello.

Grazie a Dinamic Wave, prima di tutto il sistema circolatorio aumenta il flusso del sangue, le molecole iniziano a oscillare. Si attiva così il metabolismo e si stimola il sistema linfatico.

Per effetto di questo il tessuto connettivo si rilassa e diventa sempre più elastico cominciando a produrre nuovo collagene e favorendo il rassodamento del derma e dell’epidermide. In breve la pelle a buccia d’arancia svanisce, le smagliature di recente formazione si attenuano e la silhouette si ridefinisce. Solitamente non occorrono tempi lunghi per notare i primi risultati, è infatti possibile misurare i primi risultati già dopo 4 o 6 sedute, ovvero 2 o 4 settimane.

Il miglioramento del tono della cute e del tessuto connettivo è invece visibile già dalla prima seduta.

