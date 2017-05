(bgf) Sarà una grande festa religiosa e un’occasione per socializzare e condividere. Questo l’augurio che il presidente Cirillo Olmi ha diramato in occasione di questa edizione 2017 della Festa di Santa Rita. «Abbiamo la certezza di presenze molto numerose, già confermate. Ci sarà gente di Bedizzole, Caravaggio, Crema, Lumezzane... Avremo forse più persone da fuori paese che gente di Coccaglio! Vorrei segnalare, se possibile, che dopo l’estate tornerà in esposizione alla parrocchiale la cintura di Santa Rita».

Dal 1 settembre al 22 ottobre sarà possibile ammirare la reliquia della monaca agostiniana. Nella chiesetta dedicata, invece, si sono aggiunti due nuovi ex-voto oltre ai tanti già presenti. La processione, infine, è fissata per lunedì 22 maggio alle 20 in via Viassola; seguirà una suggestiva messa solenne all’aperto sul prato ivi adiacente.

