(bgf) Sulla storica corsa delle auto d’Epoca più bella d’Italia e forse anche nel mondo tanto è stato detto e tanto è stato scritto, ma certo fino a un paio di anni fa nessuno aveva vantato il primato tutto franciacortino di girare un film che avesse per tema la Mille Miglia. Questo è stato infatti il progetto messo a punto dal regista di Adro (Brescia) Claudio Uberti che con ha registrato le scene del film “Rosso Mille Miglia” (poi è apparso sul grande schermo in tutte le sale italiane riscuotendo grande interesse del pubblico). Il film è stato prodotto dalla Lucère Film e ha visto il coinvolgimento di un cast d’eccezione tra cui la splendida Martina Stella (nella foto) Fabio Troiano e Remo Girone. D’altronde l’aveva suggerito anche il famoso attore hollywoodiano Jeremy Irons di fare un film su una gara di macchine tanto coinvolgente proponendosi perfino come protagonista. Forse però questioni economiche hanno consigliato maggior prudenza nella scelta del cast. In ogni caso, il film è venuto davvero bene: da vedere!

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale