(bgf) Il passaggio e la sosta della Mille Miglia a Rovato è stato possibile grazie ad una grande sinergia tra il Cda della corsa, l’Amministrazione comunale e i negozianti che si sono messi a disposizione per offrire un pranzo veramente Doc a tutti gli equipaggi ed ai tecnici al seguito (per un totale di addirittura 1.400 coperti divisi su più turni). Naturalmente il manzo all’olio sarà il piatto forte.

Il Comune ha tenuto in particolar modo a far pubblicare la lista completa di quanti, imprenditori e titolari di licenza, hanno collaborato fattivamente e concretamente per la buona riuscita dell’evento.

Ecco dunque l’elenco completo. Loda Frutta (frutta e verdura); Associazione panificatori bresciani (pane e affini); Macelleria Guarneri (cappello del prete per manzo all’olio); Macelleria Lancini (cappello del prete per manzo all’olio); Al Butegù (cappello del prete per manzo all’olio); Azienda avicola Monteverde (carne di pollo); Stella Carni (macinato per ragù); Pasta Valdigrano (pasta); Caseificio Consoli (formaggi); Salumificio Berlinghetto (salumi); Ipersimply con Ambrosi e gastronomia La Sorgente (insalate di riso, grana padano, dolci); Lidl (bevande); associazione Ristoratori di Rovato (preparazione pasti); Istituto alberghiero Mantegna di Brescia (servizio ai tavoli); Onlymoso (the verde al bambù); Trismoka (caffé).

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale