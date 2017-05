(bgf) Ormai lo sanno anche i sassi: domenica 21 maggio la Mille Miglia passa da Rovato e gli equipaggi si fermeranno in paese per la pausa pranzo prima della passerella finale a Brescia. Per l’occasione, unica in verità, numerosi banchi mercato saranno presenti nei punti più suggestivi del territorio. Il pubblico potrà passeggiare tra piazza Cavour, via Castello, via Matteotti, via Lamarmora e fino agli spalti adiacenti il Foro Boario facendo acquisti e godendosi contemporaneamente l’andirivieni delle vetture della Mille Miglia. Sarà presente infatti il mercato con bancarelle di prodotti alimentari e non solo: si potranno gustare buon cibo, vino e passeggiare nelle vie del centro storico, con la cornice delle splendide autovetture della corsa più bella del mondo. La mostra mercato farà così da contorno ad un appuntamento prestigioso e ad una vetrina importante per Rovato, il cui territorio sarà interamente percorso da Sud a Nord dai 600 equipaggi della storica corsa. Le bancarelle saranno presenti dalla mattina alle 9 e fino alle 18. Ecco a proposito di questo epocale evento l’opinione dell’assessore Giorgio Conti (nella foto), di professione insegnante alla Scool Academy, in forza alla Giunta guidata dal sindaco Tiziano Belotti: «Ovvio dire che per me e per tutta l’Amministrazione comunale di Rovato questo evento è motivo di grande orgoglio. In passato in altre occasioni la Mille Miglia era transitata sul territorio rovatese, ma questa è la prima volta che la mitica corsa di auto d’epoca fa proprio tappa in paese. Le auto e tutti i loro equipaggi con il seguito che ne consegue si fermano qui per la pausa pranzo, sarà un momento di grande aggregazione per tutta la cittadinanza e per l’intero circondario. Viene riconosciuta la nostra eccellenza dal punto di vista culinario innanzitutto: verrà servito infatti il manzo all’olio, un piatto che non ha eguali. Altre località e ristoranti cucinano il manzo all’olio, ma la ricetta rovatese è del tutto unica e particolare. La carne, infatti, già di prima qualità, viene steccata con le acciughe e viene usato un olio impareggiabile. Il risultato è una bontà infinita e un sapore che non può essere paragonato a nessun’altra portata. Per tornare all’argomento corsa, la Mille Miglia il prossimo anno riceverà il patrocinio mondiale dell’Unesco, diventando patrimonio dell’umanità perché rappresenta un “unicum” e coinvolge tutti i cinque continenti con equipaggi che provengono da ogni angolo del pianeta. Domenica le auto arriveranno in paese seguendo un percorso pensato per coinvolgere l’intero Comune: dalla frazione Duomo lungo il viale della stazione, considerato periferico e solitamente poco coinvolto, diventerà punto nodale per tutti coloro che vorranno esserci. Detto della mia grande soddisfazione, mi sia concesso un ringraziamento particolare all’associazione “Le vie di Rovato” e in generale a tutti quelli che hanno collaborato all’organizzazione e si daranno da fare per la buona riuscita dell’evento. Ospitiamo più di 1.400 persone a pranzo, ci sarà da fare ma... Sarà una giornata indimenticabile».

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale