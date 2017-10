Tanti i servizi che la Carrozzeria Lodettese propone agli automobilisti. E’ infatti carrozzeria, officina meccanica e gommista pronta a intervenire nel momento del bisogno.

Dato il periodo il primo servizio che i titolari della carrozzeria desiderano pubblicizzare è quello del cambio gomme. Carrozzeria Lodettese sostituisce cerchi e pneumatici, ed esegue la convergenza e la bilanciatura per una perfetta tenuta di strada. Dispone inoltre di un ampio deposito per le gomme stagionali (estive/invernali) ed è convenzionata con le principali agenzie di noleggio.

La carrozzeria ripara autoveicoli di ogni marca e modello, con mano esperta e competente, in tutte le sue componenti meccaniche. Esegue inoltre la prova degli iniettori e degli scarichi, nonché i tagliandi in garanzia.

Fornisce, inoltre, il servizio di revisione presso un centro autorizzato di fiducia.

In caso di auto sinistrata o grandinata, Carrozzeria Lodettese esegue la verniciatura a forno, la raddrizzatura scocche con banco di riscontro e la sostituzione di cristalli in giornata.

Si occupa inoltre di assistenza sinistri ed è convenzionata con le principali compagnie assicurative.

Il reparto di elettrauto è dotato dei più recenti sistemi di autodiagnosi, come KTS & BOSCH, per l'individuazione tempestiva del problema e la sua rapida soluzione.

Effettuiamo la ricarica e la riparazione dei sistemi di aria condizionata.

Gli impianti GPL di ultima generazione consentono di risparmiare il 50-60% sul costo del carburante, mantenendo le stesse prestazioni ed affidabilità della carburazione a benzina.

In più la combustione senza depositi allunga la durata di candele, valvole e pistoni.

La Carrozzeria Lodettese è anche quotidianamente a disposizione degli automobilisti in caso di guasto improvviso in viaggio. I suoi tecnici sono in grado di intervenire in loco e di recuperare la vettura in avaria con il proprio carro attrezzi.

Per informazioni lo staff è ogni giorno a disposizione della clientela presso la sede.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale