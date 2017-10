La gamma Pirelli Pneumatici Invernali comprende gomme per ogni esigenza, sempre e naturalmente caratterizzate da alte prestazioni. Si spazia dalle Winter Sottozero Serie II alle Scorpion Ice & Snow, senza tralasciare le Carrier Winter specifiche per Van.

Nella breve rassegna che segue trovate le caratteristiche di ogni pneumatico della prestigiosa casa produttrice.

Winter Sottozero Serie II rappresenta la scelta ideale per le auto sportive e per i veicoli di fascia alta. E' uno pneumatico caratterizzato da ottimo bilanciamento delle prestazioni, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Winter Sottozero 3, dedicato in questo caso ai veicoli premium di fascia alta, è stato progettato tenendo in considerazione l'evoluzione dei veicoli moderni, al fine di ottenere la massima sicurezza, il controllo e le prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche invernali.

Cinturato Winter è stato invece sviluppato per soddisfare le esigenze degli automobilisti europei in termini di sicurezza e prestazioni su tutte le superfici stradali. Rappresenta il più alto livello di tecnologia invernale ed è stato sviluppato per ottenere massima sicurezza e controllo in tutte le condizioni di guida invernali.

Scorpion ™ Winter è stato progettato per equipaggiare i moderni SUV e Crossover SUV, con una particolare attenzione al segmento di fascia alta e fornisce un contributo importante per la sicurezza di guida conferendo massima stabilità e controllo su neve, bagnato e asciutto.

Scorpion Ice & Snow, si presta all'uso invernale spiccando per l'ottima guidabilità e per l'eccellente comfort. Assicura un'aderenza elevatissima su strada, sia sull'acqua che sulla neve. L'elegante battistrada, caratterizzato da un disegno asimmetrico con ampi canali longitudinali e da blocchi angolati, permette anche ai guidatori più esigenti un controllo assoluto anche nelle condizioni metereologiche più difficili.

Carrier Winter è la scelta ideale per i Van, con aspettative di lunga durata e di sicurezza in condizioni ambientali avverse.

Garantisce, infatti, un elevato chilometraggio, un consumo regolare e una elevata sicurezza in tutte le condizioni ambientali invernali, tanto su neve quanto su bagnato e asciutto.

Il consiglio di chi scrive è quello di acquistare gomme Pirelli in autofficine collegate alla casa madre. Si avrà infatti la possibilità di usufruire delle eventuali campagne sconto ufficiali e dell'assicurazione che Pirelli rilascia ai suoi clienti. In particolare l'azienda sostituisce gratuitamente fino a due pneumatici entro i primi dodici mesi dall'acquisto in caso di rottura anche accidentale (per esempio urti contro i marciapiede).

