Per il Codice della strada c'è differenza tra una vettura 4x4 e una con solo due ruote motrici? L'articolo 122 al comma 8 recita: «Il segnale catene per neve deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve...», ribadendo l'equivalenza in ogni situazione.

Per il Codice della strada, quindi, non è sufficiente avere la vettura a trazione integrale, solo gli pneumatici invernali, contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S, sono equivalenti alle catene omologate e soddisfano dunque l'obbligo di legge. Per gli pneumatici invernali M+S, la Direttiva Europea 92/23/CE prevede la possibilità di utilizzare, a parità di misura, un codice di velocità inferiore a quella omologata sul libretto di circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio apporre in vettura un apposito "adesivo" di avvertimento che ricordi che stiamo guidando con questo tipo di pneumatico.

Inoltre, si possono montare pneumatici invernali di qualsiasi misura tra quelle indicate nel libretto di circolazione, basta che abbiano la marcatura M+S, riservate ai winter.

Come comportarsi nel caso di revisione obbligatoria?

Se capita in una data lontana dal periodo invernale, la vettura deve essere equipaggiata con pneumatici che riportino la corretta dimensione e l'analogo indice di velocità riportati sul libretto di circolazione.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale