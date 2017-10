Perché il vostro viaggio possa essere tranquillo e sicuro anche in inverno è necessario essere attrezzati con pneumatici invernali o con catene da neve.

Ma anche questi dispositivi possono non bastare... Ci vogliono prudenza e competenza... Ecco allora qualche consiglio di guida.

Un elemento importante da valutare quando si guida sulla neve sono le condizioni della neve stessa: se è fresca offre maggiore aderenza, se è già stata pressata dal passaggio di molte auto l'aderenza risulta più scarsa.

Ancora meno affidabile è la neve caduta da qualche giorno e che spesso presenta tratti ghiacciati. In ogni caso la prudenza e la calma sono le migliori compagne di viaggio, sia che la strada sia pianeggiante sia che si debba affrontare una salita o una discesa. Va però ricordato che a seconda del tratto di strada da percorrere è necessario adottare particolari precauzioni.

Se vi apprestate ad affrontare un tratto di strada innevato e in salita, il consiglio principale, nel caso la vostra auto non sia equipaggiata con pneumatici invernali, è quello di montare le catene da neve prima di affrontare la salita. In questo modo eviterete di trovarvi bloccati a metà strada, rischiando di intralciare il traffico. Per quanto riguarda la regolazione della velocità è bene procedere a velocità ridotta, ma costante e sterzare dolcemente e in modo progressivo. Nel caso siate costretti a rallentare in curva, riprendete velocità accelerando solo quando il volante è quasi diritto. Affrontare un tratto in salita però non comporta rischi eccessivi, in quanto in caso di errore il danno maggiore può essere quello di rimanere bloccati.

Diversa la situazione se si percorre un tratto di strada innevato o ghiacciato in discesa, perché nel caso l'auto perda aderenza questa si ferma solo quando incontra un ostacolo. Il che significa spesso danni alla vettura, a volte anche di notevole entità. Il consiglio anche in questo caso è quello di non affrontare mai una discesa innevata senza pneumatici invernali o catene da neve. E' necessario anche ricordare che in discesa non bisogna frenare: l'ideale è affrontare la discesa inserendo la seconda marcia e affidarsi al freno a motore quando è necessario rallentare o fermarsi. Nel caso l'auto prenda velocità prima di toccare i freni è necessario verificare se c'è aderenza, sterzando leggermente per capire se la vettura risponde al comando; in caso positivo la frenata dovrà essere effettuata con estrema dolcezza. Se invece non c'è aderenza e l'auto non risponde allo sterzo è bene cercare di arrestare la marcia portando le ruote di un lato dell'auto verso il bordo della strada dove la neve dovrebbe essere di più. In questo modo l'attrito creato dalla neve dovrebbe riuscire a fermare la vettura. Una soluzione estrema è quella di utilizzare il freno a mano per mettere l'auto di traverso, ma questo richiede esperienza e non sempre la soluzione garantisce risultati positivi.

Il fatto che arrestare l'auto in discesa in caso di fondo stradale innevato sia piuttosto difficile fa ben capire quanto sia necessario essere ben equipaggiati, non solo con catene o pneumatici da neve, ma anche con buonsenso e prudenza.

Un ultimo consiglio: ricordate che i momenti più freddi sono le ore notturne e l'alba e che i luoghi in cui è più facile trovare ghiaccio sulla strada sono i punti in cui non arriva mai il sole.

