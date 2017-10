Perché scegliere un impianto Gpl? Perché il Gpl costa molto meno della metà della benzina, si risparmiano un sacco di soldi e l’auto inquina anche meno. Tra i vantaggi di questi impianti segnaliamo che l’impianto a Gpl non è soggetto a usura, quindi l’unica spesa è quella dell’installazione iniziale, oltre alla sostituzione del serbatoio dopo dieci anni dal collaudo. Per di più, al costo d’acquisto e di installazione vanno detratti gli eco-incentivi per la trasformazione a Gpl delle auto o per l’acquisto di vetture nuove a Gpl. Altro aspetto da non sottovalutare, il gas non sporca le componenti del motore come fa la benzina (o peggio il diesel) e quindi la manutenzione del motore è inferiore: il Gpl brucia senza lasciare i depositi carboniosi nel motore. Questa specie di «combustione pulita» allunga la durata di candele, valvole, cilindri e pistoni.

Ma di cosa è fatto il Gpl? Il gas di petrolio liquefatto è una miscela di idrocarburi costituita in gran parte da propano e butano ed è un prodotto della raffinazione del greggio.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale