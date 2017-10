Cosa significa essere certificati Michelin? Significa aver conseguito una certificazione di qualità rilasciata da ispettori Michelin, previe apposite verifiche in merito a parametri operativi vincolanti. Ma non finisce qui, per essere infatti certi che dai gommisti certificati il servizio alla clientela sia svolto sempre allo stesso modo, le autofficine certificate Michelin possono essere soggette a controlli senza preavviso.

Il fatto che siano solo 420 in tutta Italia le officine certificate Mastro Michelin lascia immediatamente comprendere la severità dei controlli e dei test per il rilascio delle certificazioni.

Tutto questo preambolo per dire che la clientela la cui vettura è affidata nelle mani dei gommisti certificati potrà vantare sempre gomme in perfetta efficienza, montate a regola d’arte.

Senza dimenticare che la gamma di pneumatici invernali Michelin è assolutamente completa e pronta soddisfare le esigenze di tutti gli automobilisti:

Alpin 5, premiato con il riconoscimento di «Esemplare» da Autobild nel 2016 e capace di ottenere il miglior risultato su bagnato e su neve ai test ADAC, si distingue per le performance invernali legate alla sicurezza grazie al nuovo disegno del battistrada che offre maggiore trazione su neve, maggiore resistenza all’aquaplaning e migliore precisione in curva.

Alpin, destinato a utilitarie monovolume berline compatte e familiari permette di ridurre del 5% lo spazio di frenata su suolo innevato, bagnato o ghiacciato.

Pilot Alpin garantisce più controllo in tutte le condizioni invernali grazie al battistrada che ha un numero elevato di spigoli e ancor più di lamelle.

Cross Climate offre più sicurezza in ogni condizione meteo. Perfetto nelle 4 stagioni offre un’aderenza eccezionale su strade bagnate in qualsiasi condizione meteo, sia in estate che in inverno ed è omologato per l’utilizzo su neve.

Tra le varie promozioni praticate dai gommisti Mastro Michelin segnaliamo quella di Belussi Gomme per la quale, acquistando 4 pneumatici invernali entro il prossimo 17 novembre, ogni cliente riceve un buono sconto da 60 euro da utilizzare in occasione di tagliandi, manutenzioni e altri servizi proposti nella sede di via Bremola 12 a Capriolo. Belussi non è solo gommista, ma anche autofficina meccanica caratterizzata dalla presenza di uno staff giovane e sempre aggiornato, pronto a intervenire su ogni vettura per garantirle di viaggiare sempre in condizioni di massima sicurezza.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale