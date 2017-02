Non c'è bisogno di andare sui libri di storia dell'arte per capire in cosa consiste l'arte funeraria. L'uomo da sempre saluta i propri morti attraverso forme d'arte che perfeziona di volta in volta costruendo le tombe. Oggi, possiamo dire che l'arte funeraria comprende qualsiasi lavoro artistico destinato a custodire i resti di uno o più defunti. In alternativa possiamo far rientrare in espressioni di arte funeraria qualsiasi lavoro artistico messo in atto per abbellire le tombe. Non solo, anche i cenotafi («tombe vuote»), monumenti simili a tombe ma privi di resti umani, e monumenti comunali ai morti (come memoriali di guerra), che on necessariamente contengono resti umani fanno parte dell'arte funeraria. Essa può giocare un ruolo nei riti di sepoltura, può celebrare la vita, ma può anche funzionare come promemoria per il genere umano e come espressione di valori culturali. L'arte funeraria si è evoluta nel corso dei millenni, portando a esiti differenti a seconda delle diverse usanze e confessioni religiose. Il luogo di riposo è solitamente segnato con un monumento, una lapide, nel caso della cremazione con un'urna cineraria, spesso decorata. Le imprese funebri offrono proposte per tutte le possibilità economiche in grado di rispondere a ogni desiderio. In Italia, gli operatori del settore delle onoranze funebri sono particolarmente qualificati, quindi è opportuno evitare persone un po' improvvisate. Spesso l'agenzia funebre stessa è in grado di suggerire lo scultore in grado di eseguire le opere funebri più adatte. La scelta non deve essere fatta immediatamente. Si può procedere con calma senza troppa pressione, anche nei periodi successivi al funerale. Ciò in quanto non è necessario ai fini del funerale stesso che l'opera sia già pronta al momento della sepoltura.

