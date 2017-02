Tra i servizi proposti dalla Feniof, la Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebrispicca il cosiddetto Programma Domani, attraverso il quale offre la possibilità di stipulare un contratto che permette a qualsiasi utente di predeterminare il servizio funebre, per sé o per un proprio caro, con la propria Impresa di fiducia, in anticipo rispetto al momento dell’utilizzo, definendone caratteristiche e prezzo definitivo. La Feniof, prima in Italia, ha realizzato questo tipo di contratto, denominandolo «Programma domani».

Il sottoscrittore, grazie alla polizza assicurativa è tutelato da più punti di vista e può scegliere l’impresa funebre di proprio gradimento.

In particolare, Programma Domani risolve in anticipo tutti i problemi connessi al decesso poiché garantisce all’acquirente tutto il servizio funebre concordato, comprese le forniture accessorie e le spese di trasporto da qualsiasi distanza fino al luogo di sepoltura.

Per sottoscrivere la propria polizza occorre compiere le seguenti azioni:

1) Recarsi presso una Impresa di Onoranze iscritta all'Albo delle Imprese Fiduciarie.

2) Trattare e definire in ogni particolare il complesso delle prestazioni funerarie concordandone il costo totale.

3) Firmare la Richiesta di Sottoscrizione del Programma Domani nella quale saranno stati dettagliatamente descritti i servizi, le prestazioni e le forniture accessorie.

4) A fronte di quanto concordato verrà stipulata una polizza di assicurazione il cui pagamento sarà effettuato direttamente alla Feniof Service srl

