(bgf) La splendida chiesetta coccagliese è stata costruita da volontari che hanno contribuito o in solido, o con il proprio lavoro. La gru necessaria per realizzare il campanile, per esempio, è stata messa a disposizione gratuitamente da un impresario edile della zona, le campane bronzee regalate... Insomma, intorno a questa realtà è sorto un bel gruppo di volontari e devoti che non poteva passare inosservato. Per questo, già nel 2011 i volontari sono stati contattati direttamente dal Monastero di Santa Rita da Cascia con il quale hanno stretto subito una forte amicizia. E’ nata così la Pia Unione di Coccaglio che è presto diventata la più numerosa in Italia per numero di iscritti. Ogni anno una delegazione del gruppo bresciano viene ricevuta dalla madre badessa del convento e dalle suore di clausura, un privilegio riservato a pochissimi. Nella chiesetta è stata esposta la cintura di Santa Rita, ovvero la reliquia più importante esistente ad oggi. D’altra parte le stesse suore di clausura del monastero hanno chiesto che nel 2018, in occasione del decennale della chiesa, la Pia Unione di Coccaglio porti in processione la statua della Santa in suo possesso, realizzata proprio da un artigiano locale. Insomma, come dicevano i nostri vecchi... «quando le piante hanno radici sane, danno buoni frutti».

