(bgf) La chiesa di Santa Rita appartiene alla Parrocchia principale di Coccaglio dedicata a Santa Maria Nascente. Le sue origini sono narrate nel libro «La chiesa parrocchiale di Coccaglio», contenente ricerche d’archivio a cura di Cesare Esposito. Dai documenti ritrovati emerge chiaramente come Coccaglio in passato fosse il paese più importante del territorio tanto da essere a capo di tutta la Pieve. A Coccaglio facevano riferimento le chiese di Cologne, Chiari, Castrezzato e Castelcovati. Secondo monsignor Paolo Guerrini, questo vasto territorio, che costituiva precedentemente il "pagus suburbanus" di Coccaglio, fu poi convertito, intorno al V secolo circa, nella pieve cristiana. La Pieve di Santa Maria, "fu la matrice delle accennate parrocchie". La chiesa che c’era ai tempi non era la stessa che si ammira oggi. A far costruire quella odierna fu don Giovanni Martino Testolini, nativo di Brescia e arciprete di Coccaglio dal marzo 1709. Testolini inviò al Consiglio speciale del paese una comunicazione riguardante la possibilità di costruire una nuova Chiesa, a "... maggior gloria di Dio e per maggior e comodo di tutto il popolo di Coccaglio, sopra di che fatti opportuni e necessari riflessi, considerato l’emolumento offerto, la necessità di una nuova chiesa per esser l'altra antica, angusta, occupata, escavata da copioso numero di sepolture che rendono continuamente e maggiore in tempo d'estate un fetore intollerabile, e per causa delle sepolture medesime viene anche pericolosissima da dirocare, e sta dico perciò rissolto di accettare le oblazioni di dette pie famiglie, e di quelle impiegare nella fabrica d’essa Chiesa nuova, dovendo però martedì prossimo giorno di San Pietro esser convocata tutta l’università degli originari e contribuenti tutti non a fine d’impormai per l’effetto suddetto aggravio alcuno, ma per la elezione di persone atte alla cura della fabrica d'essa Chiesa e per eccitar li animi di tutti...". Fu così che La storia della Parrocchiale di Coccaglio, dedicata a Santa Maria Nascente, ebbe inizio il 27 giugno 1717 (ricorre quindi proprio quest’anno il trecentesimo) allorché il Consiglio speciale della Comunità si riunì per esaminare la comunicazione dell’arciprete don Giovanni Martino Testolini, annunciante che quattro famiglie benestanti del paese erano disposte a donare il loro patrimonio, calcolato in più di seimila scudi, perché fosse impiegato "in fabbricare una nuova chiesa parochiale più ampia e sontuosa" di quella esistente, cioè la Pieve di Santa Maria. Nacque così l’edificio odierno nel quale la prima messa fu celebrata nel 1737. Allora vi erano solo le nude pareti e neanche una decorazione... Nel 1744 fu invitato il pittore bolognese Francesco Monti, per affrescare il soffitto. Per quanto riguarda le sculture, infine, importantissime le opere d’arte che troviamo al suo interno, realizzate dagli scalpelli di Domenico, Bernardino e Giovan Battista Carboni.

