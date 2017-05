(bgf) Tutta la devozione per Santa Rita ruota attorno alla Pia Unione Primaria (Pup) di Santa Rita, famiglia agostiniana e ritiana nata a Cascia, presso il Monastero di Santa Rita e diffusa in ogni parte del mondo. La «Pup» è stata istituita per unire in una grande associazione tutti quelli che cercano Dio, sulle orme di Agostino e Rita, camminando non solo nelle proprie realtà di fede locali, ma anche insieme grazie al coordinamento nazionale. La famiglia di fedeli riuniti nelle Pup desidera partecipare al carisma dell’Ordine di Sant’Agostino, adattandolo alla vita dei suoi membri, seguendo gli esempi e la spiritualità di Santa Rita. La Pia Unione promuove i valori della famiglia, della pace, del perdono e della riconciliazione, che sono le caratteristiche della testimonianza di Santa Rita. La preparazione della festa coccagliese che si tiene ogni mese di maggio è fatta dai confratelli ed è preceduta da un’intensa preghiera con la Novena e il Triduo di Santa Rita sfociando quindi in una solenne processione.

