(bgf) Santa Rita da Cascia fu una monaca agostiniana protagonista di vita ineccepibile e votata totalmente alla fede in Dio, vissuta a cavallo fra il 1300 e il 1400 (la data della sua morte è stata stabilita ufficialmente nell’anno 1457). Ottenne una singolare stigmata sulla fronte che, unita a una precaria salute, la obbligava a non spostarsi dal convento di Cascia. Tuttavia, si narra che nel 1446 volle partire per Roma, per assistere alla canonizzazione del predicatore agostiniano Nicola da Tolentino. La badessa era contraria per via della ferita purulenta sulla fronte, ma essa scomparve il giorno prima del pellegrinaggio, così che Rita poté partire. Al ritorno da Roma, però, la stigmata ricomparve. La povera Rita rimase malata a letto per molto tempo. Secondo la tradizione devozionale vi sarebbe un legame stretto di Rita con le api (apparvero api bianche sulla sua culla e api nere sul suo letto di morte). Inoltre, nonostante le rigide temperature, nell’inverno prima di morire Rita mandò sua cugina a prendere una rosa e due fichi nell’orto. La cugina, incredula, pensava che delirasse ma effettivamente trovò tra la neve la rosa rossa e i fichi richiesti, segni interpretati come premonizione di santità. Sulla base di questi racconti, le api, le rose e la spina sono diventati i simboli «ufficiali» dell’iconografia agiografica.

La monaca agostiniana si spense la notte del 22 maggio 1457. Il suo corpo venne collocato dapprima in una cassa semplice e non fu mai inumato a causa dell'immediata devozione dalla quale venne investito. I primi miracoli vennero registrati dai notai nel Codice dei miracoli dal 1457 e fino al 1563 (in totale, ben quarantasei miracoli!). Nel 1743 la salma fu traslata in un'urna in stile barocco, e nel 1947 nell’attuale teca di vetro all'interno della basilica. La venerazione di Rita da parte dei fedeli iniziò subito dopo la sua morte e fu caratterizzata dall’elevato numero e dalla qualità degli eventi prodigiosi, riferiti alla sua intercessione, tanto che acquisì la nomea di «santa dell’impossibile». La sua beatificazione avvenne, però, dopo varie vicissitudini, soltanto nel 1628, 180 anni dopo la sua morte, durante il pontificato di Urbano VIII. Leone XIII, nel 1900, la canonizzò come santa. I devoti affermano che sia scesa al fianco dei più bisognosi, realizzando per loro miracoli prodigiosi ed eventi senza eguali. La devozione popolare cattolica per santa Rita è tuttora una delle più diffuse al mondo, ma, fin dal 1600 e per opera degli agostiniani, è particolarmente radicata in Spagna, Portogallo e Sudamerica. La sua festa si celebra ufficialmente il 22 maggio o nella domenica più vicina in calendario.

