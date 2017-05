Il programma si prospetta ricco e in grado di soddisfare tutti.

Venerdì:

Si parte, dalle 9 alle 13.30 al teatro Rizzini, con «Il paesaggio come risorsa», convegno per gli iscritti all’Ordine del settore. Dalle 12 alle 19 seguirà al prato Secco d’Aragona, l’ apertura al pubblico della rassegna botanica «Sub tegmine fagi - luce e ombra in giardino», esposizione del progetto vincitore del concorso Festival dei giardini di Franciacorta-15^ edizione. Dalle 15 alle 18, ci sarà la visita delle giurie tecniche agli allestimenti per i concorsi e, sempre alle 15, l’incontro con l’autrice Anna Maria Beretta che parlerà del suo «Rosso ciliegio» nel cortile de «La Rocca». Dalle 16, in anteprima per gli iscritti Fai, si terrà la visita guidata al borgo antico di Bornato e al Castello Orlando (su prenotazione, partenza dall’antica Pieve di San Bartolomeo). Spazio poi, dalle 17 della Rocca, all’autrice Loredana Scarpellini con il suo «Ta’ ‘N Do ‘Na Braca», in volumi unici e confezionati a mano.

Sabato:

Alle 9, si terranno nel cortile della Rocca le premiazioni del concorso «C’era una volta in Franciacorta», riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago. Dalle 9.30 alle 19, apertura al pubblico della rassegna botanica. Si svilupperà nel prato Secco d’Aragona, dalle 10, il mercato di arti e mestieri e, sempre alla stessa ora, si terrà l’incontro «A tavola con Mr. Bean», laboratorio nutrizionale per imparare a conoscere i legumi stimolando la curiosità dei giovani, utilizzando i sensi, udito, vista, tatto, olfatto ed il gusto.

Cerimonia di inaugurazione ufficiale, dalle 11 nel cortile antistante al Castello, con taglio del nastro alla presenza delle autorità, gli alunni e il corpo bandistico «Pietro Orizio» che intonerà l’Inno di Mameli (dovrebbero partecipare anche autorità dell’Oman e gli onorevoli Brunetta e Gelmini, ndr). Dalle 15, si terrà l’incontro con Iacopo Lazzareschi Cervelli nel cortile della Rocca e, alle 15.30, seguirà l’inaugurazione della mostra «La rosa di Bagdad» sotto il portico di palazzo Secco d’Aragona. Alle 16, inaugurazione della mostra collettiva «Emilio Pasini». Appuntamento, dalle 17, con il concerto «O»Maggio musicale a cura del coro «Exultet» presso il cortile della Rocca e, dalle 20.30, Gran galà lirico nel cortile del Castello Orlando di Bornato.

Domenica:

Dalle 9.30 alle 19, apertura al pubblico della rassegna botanica. Incontro, alle 10, con l’autrice Francesca Quarantini e il suo «Caffè ristretto, vita macchiata» nel cortile della Rocca.

Dalle 11 alle 17, annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane dedicato al Borgo antico di Bornato della Franciacorta (all’Antica Volta Ambrosini Battista). Dalle 14.15, sfilata del Corteo storico del «Palio della Rosa di Franciacorta», benedizione del Palio della Rosa (alle 15.15) e esibizione delle Sbandieratrici di Capriolo. Seguiranno poi giochi medievali (alle 16.30) delle contrade presso il campo gara sterrato del prato Secco d’Aragona e, in conclusione, proclamazione (alle 17.15) e assegnazione del «Palio» alla contrada vincitrice. Alle 16, il concerto «Dai mille canti, mille volti, mille colori» alla Rocca. Poi, alle 18, «Franciacorta… un Fior in Musica» con il coro e l’ensemble d'archi del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia.

Nei tre giorni, diversi saranno i laboratori che si terranno negli stand espositivi come, «Immaginare il Paesaggio», «Le Ortensie di Corinna», «Ikebana per Ohara», «Seed bomb», «Three Climbing: arrampicata sull’albero» e molti altri.

Imperdibili si prospettano anche le mostre: da «La rosa di Bagdad», ai «I giardini dell’anima», «The floating piers», «La linfa creativa del microcosmo», «Erbario»,«Racconti floreali in punta di matita» e altre, sempre nel borgo antico.

Non mancheranno nemmeno le visite organizzate al Borgo antico e al Castello Orlando, venerdì, solo per gli aderenti Fai, e sabato a cura della gruppo «Fai Sebino-Franciacorta» (non è necessaria la prenotazione). Domenica invece, si occuperanno delle visite gli studenti di Breno.

Aperta e visitabile per l’occasione anche l’antica Pieve San Bartolomeo di Bornato con visite guidate a cura della Fondazione Antica Pieve e in collaborazione con l’Associazione unità di salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico ed artistico della Franciacorta e del Sebino. Su prenotazione allo 030.7750750 o al 335.5761957 (info@pievebornato.it).

Non mancheranno infine, le degustazioni dei vini della Franciacorta, al portico della Cantina Biondelli.

