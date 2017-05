Fiori, piante, incantevoli paesaggi e fiabeschi luoghi. Vita, colore, profumi nell’aria. Il borgo antico di Bornato riapre le sue porte e l’attesa è finalmente finita.

Unica, imperdibile e affascinante, fiorisce oggi, venerdì, la diciannovesima edizione di Franciacorta in Fiore, rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni tra storia, fragranze e sapori di Franciacorta, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco.

Tre giorni, fino a domenica 21, che saranno poi da aggiungere ai libri storici di un evento internazionale che conta già 18 successi di pubblico (con 15.000 visitatori lo scorso anno) e 5 medaglie d’oro del Quirinale.

Anche quest’anno saranno ben 120mila metri quadrati di spazi espositivi, 11 le dimore storiche aperte al pubblico, più di 100 addetti ai lavori, 124 espositori provenienti da dieci regioni d’Italia e due della Francia, 20 cantine produttrici del rinomato Franciacorta presenti, un convegno, quattro concorsi e altrettanti incontri con gli autori, dodici laboratori, otto mostre, cinque concerti, un annullo filatelico speciale di Poste Italiane, la presenza di un Ateneo nove istituti scolastici e sessanta sostenitori economici e tecnici.

Numeri da capogiro, possibili anche grazie ai quattordici enti patrocinatori, tra cui la Commissione Europea, il Mipaaf e il Mibac, Regione Lombardia, diversi Ordini, la delegazione del Fai di Brescia e l’Unpli, cui si aggiunge anche un gemellaggio, quello con Kazanlak in Bulgaria.

Tema di questa diciannovesima edizione «Il paesaggio come risorsa», declinato in molteplici campi dell’economia, della cultura, della fruizione sociale e dell’ecologia che accomunerà tutte le iniziative in programma, da quelle espositive-commerciali a quelle culturali.

Una storia densa di profumi e paesaggio, di dedizione al territorio e conquista gentile di sempre più esotiche novità: questa è Franciacorta in Fiore. Una rassegna che ha saputo catturare l’interesse degli appassionati, ma anche un modo di intendere e di mostrare la natura e le sue meraviglie a trecentosessanta gradi.

Mai nessuno dovrebbe perdersi una passeggiata tra i giardini delle dimore di un tempo, dalla Cascina e il Castello Orlando, Palazzo Ambrosini Battista con la Cantina Antica Volta, La Rocca, il prato e Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti e Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini e l’Antica Pieve San Bartolomeo in Bornato a Brescia.

Luoghi affascinanti e preziosi nella loro simmetria, accostati a esempi graffianti di modernità e che offrono vedute spettacolari.

Molte le novità di questa diciannovesima edizione: gli espositori presenteranno e mostreranno le loro rarità e non mancheranno i laboratori, ma fondamentale è anche il fatto che l’attenzione sarà rivolta ai giovani che potranno imparare qualcosa di più del mondo del verde e dell’educazione alimentare. Bambini e ragazzi potranno anche arrampicarsi sugli alberi, accompagnati da dottori agronomi specializzati, e approfondire le funzioni degli alberi tramite attività tanto divertenti quanto didattiche. Ce ne sarà per tutti i gusti, il programma è talmente ricco che c’è solo l’imbarazzo della scelta che porterà i visitatori a voler trascorrere all’interno della rassegna tutto il tempo possibile pur di non tralasciare assolutamente nulla. L’appuntamento è da non perdere. Siete tutti invitati a partecipare a Franciacorta in Fiore.

