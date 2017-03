Rovato (bgf) Il mercato del bestiame di Rovato può considerarsi a buon conto il più antico e primo in ordine cronologico di tutta questa fetta di Lombardia. Le prime testimonianze di un’esposizione periodica di animali risalgono nientemeno che all’età dei Longobardi (600 dopo Cristo). Furono proprio questi «barbari» dell’Est che per primi crearono un piccolo mercato nel piazzale antistante alla chiesa di San Michele, sul Montorfano. Durante il Medioevo, ancora, mandriani, nomadi e pastori provenienti dalla Valtellina e dalla Val Camonica conducevano le mandrie di bestiame sulla piazza rovatese. L’appuntamento, insomma, era diventato quasi un dovere per gli operatori del settore oltre che un’attrattiva per l’intera comunità circonvicina Brescia. Verso la fine del 1400 si registra un momento di grande rinascita commerciale che fa seguito a due eventi funesti accaduti in Lombardia all’epoca: l’invasione delle cavallette e la peste bubbonica. Il flusso delle merci si blocca all’improvviso e ciò influisce negativamente su tutta l’economia. Le botteghe di Rovato (come testimoniano le cronache dell’epoca del Racheli) chiudevano e si proibiva l’accesso ai templi sacri, ci si barricava in casa per il timore del contagio. Poi la rinascita, con continua crescita anche delle dimensioni del mercato bovino. Nel 1517 il Doge di Venezia conferma a Rovato il permesso di tenere annualmente la fiera. Le attività commerciali si fanno talmente fitte che viene emessa un’ordinanza per imporre tasse e provvedimenti penali per coloro che vendono i capi senza regolare contratto di vendita. Ma, fino a tutto il 1800, il bestiame affluisce senz’alcuna certificazione, con il solo onere di 20 centesimi di lira da pagare per ogni capo venduto. Oggi la situazione è ben diversa: controlli sicuri di veterinari autorizzati attestano la grande attenzione delle autorità per questo evento che si conferma sempre più come il vero e proprio «must» del settore.

