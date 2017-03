(bgf) Sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 aprile si svolge la 128esima edizione ufficiale della fiera Rovato Carne, una sagra dedicata al bestiame da allevamento e da macellazione che tutti nel circondario riconoscono come l’appuntamento più importante del settore zootecnico.

Entrata: sabato 1 aprile ore 9.00 - 19.00; domenica 2 aprile ore 7.30 - 19.00; lunedi 3 aprile ore 7.30 - 13.00. Ecco di seguito il programma.

Sabato 1 aprile alle 9.00: Apertura della Fiera al pubblico. Mostra mercato macchine, attrezzature agricole e prodotti connessi; stand gastronomici con degustazione e vendita di prodotti tipici del settore agroalimentare. Dalle ore 9.00: laboratorio didattico «Dal chicco di grano al pane» a cura del Gruppo Donne Impresa di Coldiretti Brescia. Progetto scuola: «Il cibo sano per ogni bambino». Scuola di equitazione per bambini, adulti e disabili, in collaborazione con Fattoria Didattica Cascina Ponte di Cologne. Area bambini con giostre, attrazioni e dolci. Ore 14.00: preparazione di salsiccia di castrato e degustazioni in collaborazione con l’Associazione Norcini Bresciani. Ore 19.00: chiusura Fiera.

Domenica 2 aprile si comincia presto, come nella miglior tradizione dei lavoratori bresciani: alle 7.30 apertura fiera al pubblico. Mostra mercato del bovino da carne e del vitellone da ristallo, mostra-mercato degli ovini e degli ovicaprini; mostra mercato di macchine e attrezzature agricole con prodotti annessi e connessi. Sempre attivi gli ottimi stand gastronomici con degustazione e vendita di prodotti tipici del settore agroalimentare. Dalle 9 preparazione di salame nostrano e degustazioni a cura dell’Associazione Norcini Bresciani. Scuola di equitazione per bambini, adulti e disabili e laboratori per bambini in collaborazione con Cascina Ponte Fattoria Didattica di Cologne. Area bambini con giostre, attrazioni e dolci. Ore 10.30: inaugurazione ufficiale con le autorità civili e religiose in visita alla rassegna. Ore 11.00 diretta tivù di un’emittente locale dalla piazza del centro. Dalle 11.00 alle 16.00 degustazione di prodotti tipici enogastronomici a cura del Ristorante Birreria La Loggia di Rovato. Ore 11.00: gara dei salami, con valutazione insindacabile, per gli insaccati partecipanti alla 21esima edizione del concorso «El salam piö bu de la Franciacùrta» (iscrizioni e consegna salami presso l’Ufficio Fiera sabato 1 aprile aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e domenica 2 aprile dalle ore 7.30 alle ore 10.00). Ore 11.30: esibizione della Scuola «Gocce di Danza» diretta da Annalisa Colossi di Coccaglio (Bs). Ore 14.30: Premiazione dei primi classificati e assegnazione Premio Assoluto «Lombardia Carne 2017». Ore 15.00 gara di tosatura delle pecore. Laboratorio didattico «Dal chicco di grano al pane» a cura del Gruppo Donne Impresa di Coldiretti Brescia (progetto scuola: «Il cibo sano per ogni bambino»). Alle 16.00 premiazioni ufficiali della 128esima edizione. Ore 19.00 chiusura fiera. Durante la giornata la Cascina Ponte di Manenti Frediano proporrà passeggiate in carrozza verso le vie del centro storico. La giornata sarà animata dalle esibizioni della scuola di ballo country «Wild angels Lombardia» dell’associazione «Eventi country Brescia».

Lunedì 3 aprile alle 7.30 apertura della fiera al pubblico e mercato merceologico settimanale. Alle 13.00 chiusura 128esima edizione. In programma anche una sfiziosa e gratuita degustazione di pane in collaborazione con i prestinai di Rovato: Bersini Marisa (piazza Vittoria, 4 - Lodetto); Panificio Deleidi (largo Cattaneo, 7); Panificio Lazzaroni (via Coffetti, 26 - Duomo); Zoli Roberto (via Mazzini, 7/a); Venturi Maria Angela (piazza Don Racheli, 2). Ci sono poi in maniera continuativa e spontanea altri tipi di degustazione come quella di salumi preparati dall’associazione Norcini Bresciani, in via Cantine a Rovato; degustazione di the caldo e vin brulé a cura dell’Associazione nazionale Alpini gruppo di Rovato (via Martinengo, 31); degustazione di pane e prodotti da forno offerti da sindacato panificatori della Provincia di Brescia; degustazione di vini offerti da Azienda Vitivinicola Dossello. Le carni sono offerte dalle macellerie Lancini, Fossati, Guarneri, Al Butegù, Da Marco (tutti di Rovato); Bianchi Giuseppina di Rudiano (Bs); Co.Ma.Ri. coop di Bergamo; Dusi Valter di Odolo (Bs).

Oltre agli operatori del settore ed espositori (cfr. elenco nell’altra pagina) saranno presenti anche la Federazione Provinciale Coldiretti con anche il Gruppo Donne; l’Unione Provinciale Agricoltori; il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rovato; l’Associazione Rovato Soccorso, l’Istituto d’Istruzione Superiore «Dandolo» di Corzano, l’Istituto Tecnico «Pastori» di Brescia, l’Istituto Statale Superiore «Riva» di Sarnico (Bg).

Per quanto riguarda i biglietti e i costi di accesso alla manifestazione: sabato e lunedì ingresso gratuito; domenica 2 aprile invece si paga: 5 euro l’intero (dalle 7.30 alle ore 16), 3 euro il ridotto (per Over 70 e per chi entra dopo le 16), 6 euro la tessera giornaliera; gli Under 15 entrano gratis sempre.

L’Associazione dei ristoratori della Val Camonica e la Coldiretti alle 11.30, 15.30 e 17.30 offriranno curiosi e coinvolgenti Cooking Show con le migliori produzioni agroalimentari della provincia di Brescia.

Ecco invece di seguito i premi per i vincitori delle varie categorie. Maschio assoluto: Trofeo Lombardia Carne 2017, 200 euro e gualdrappa. Femmina assoluto: Trofeo Lombardia Carne 2017, 200 euro e gualdrappa. Manzo pasquale: 100 euro, trofeo con gualdrappa. Miglior vacca grassa: 100 euro con trofeo. Maschio speciale duplice attitudine 100 euro più trofeo. Femmina speciale duplice attitudine 100 euro più trofeo. Miglior manzo castrato 100 euro più trofeo. Miglior gruppo maschi da carne (sei soggetti stessa razza) 100 euro con trofeo; idem per le femmine. Miglior gruppo da ristallo maschi cat. Blue belga (dieci soggetti stessa razza) 100 euro con trofeo; idem per le femmine. Miglior gruppo castrati (tre soggetti stessa razza) 100 euro più trofeo. E’ prevista comunque tutta una serie di altri premi «paralleli» per equini, ovini e caprini che distribuiranno rispettivamente 75 e 50 euro a ciascun vincitore per ogni categoria. Altri 50 euro al tosatore più veloce nel... «finire» una pecora. Il salame considerato più buono dalla giuria di esperti, infine, sarà declamato e al macellaio/insaccatore verrà riconosciuta una coppa con diploma (solo il diploma al secondo e terzo classificato).

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Non resta che tener presente date e orari per andare a gustarsi la sagra più... «buona» di tutto l’Ovest bresciano!

