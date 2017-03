(bgf) Uno dei momenti più delicati e al contempo affascinanti in un allevamento di bovini è legato alla riproduzione. C’è tutta un’industria «parallela» che se ne occupa, con professionisti e imprenditori che hanno costruito le loro fortune sulla categoria dei tori da monta. Si tratta di maschi particolarmente portati, che vantano il cosiddetto «spermatozoo aggressivo» e che riescono ad assicurare una gravidanza alla mucca senza possibilità di errore o aborto.

Va subito detto che l’accoppiamento non necessariamente avviene in modo «naturale» ovvero con il toro che monta la mucca nella stalla: sempre più spesso si preleva il seme del maschio e si ingravida la femmina artificialmente. In questo caso diventa vieppiù importante l’estro della mucca, ovvero la predisposizione all’accoppiamento (altrimenti ed impropriamente definito anche «calore»). L’estro è quel complesso di sintomi fisiologici e comportamentali che si manifestano subito prima dell’ovulazione. La lunghezza dell’estro nei bovini varia da 4 a 24 ore. I segni di estro sono: immobilità, edema della vulva, scolo vaginale mucoso chiaro e filante, base della coda arruffata, irrequietezza, formazione di gruppi, strofinamento del mento, muggiti strozzati, leccamento, spinte, possibile diminuita assunzione di cibo e ridotta produzione lattea. I segni dell’estro vanno colti subito e quest’abilità è tipica dell’allevatore esperto. Di tutti i sintomi, il riflesso di immobilità è un sicuro indicatore di estro. In quel momento la bovina è in calore pieno e può essere ingravidata. Ci sono tori «campioni» il cui seme costa tantissimo (anche svariate centinaia di euro) ma risulta impossibile fare una media dei costi per un’inseminazione perché le variabili sono troppe e troppo differenziate: dipende dall’età, dalla razza, dalle condizioni dei bovini, dai precedenti risultati ottenuti dal toro, dall’andamento del mercato (domanda/offerta) e anche dall’abilità nella contrattazione fra venditori e acquirenti. Un toro da monta in piena attività, solitamente non viene venduto (a meno di necessità economiche particolari) perché rappresenta un vero patrimonio nonché fonte di reddito.

Anche per questo i tori in vendita, di solito, sono quelli ormai quasi a «fine carriera».

