(bgf) Sabato 1 aprile alle 10 presso la sala del Foro Boario al Centro Fiera Rovato si svolge un interessante convegno con relatori di prim’ordine. Argomento del simposio, organizzato da Confagricoltura, il consumo di carne rossa e i suoi possibili effetti sulla salute. Sul tema «Carne rossa tra false accuse e verità nascoste» interverranno il professor Claudio Macca, primario all’Ospedale civile di Brescia, il dottor Paolo Daminelli dell’Istituto zooprofilattico della Lombardia, il dottor Angelo Ciacca medico e membro della Commissione agricoltura del Parlamento europeo; modererà il dialogo (che prevede uno spazio anche per gli interventi del pubblico) il giornalista di Radio24 Simone Spetia.

«Il dibattito sul consumo di carne non è mai stato così tanto al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e di questo siamo felici - hanno dichiarato gli organizzatori in fase di presentazione -. Nonostante circolino molte false informazioni, c’è la possibilità di aprire un confronto serio e rigoroso sull’argomento delle diete. Vanno accolti tutti i punti di vista, ma non sembra possibile accettare di vivere secondo le idee di chi dimentica non solo la nostra storia e le nostre tradizioni, ma anche gli elementi che emergono con serietà incontrovertibile dalla ricerca scientifica. Ci impegniamo per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore, allevando gli animali secondo le leggi e siamo per il rispetto dell’ambiente. Crediamo nell’importanza dell’apporto proteico all’interno di una equilibrata dieta mediterranea. Siamo per il confronto e il dialogo, con equilibrio e a fianco della scienza». Insomma, un’occasione da non perdere per chi ha a cuore l’informazione «alla fonte» ovvero la discussione di livello con persone veramente esperte del settore.

L’ingresso è libero e gratuito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Info-line 030-24361.

