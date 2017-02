Prosegue senza sosta il progetto Oasi Mamma dell'Amore che ha l'obiettivo di portare conforto e aiuto ai più deboli in tutto il mondo.

Il cammino, iniziato 20 anni fa, è ancora oggi seguito passo a passo dalle associazioni Opera e Oasi Mamma dell'Amore che hanno a Paratico la propria sede operativa e iniziative in corso sia sul territorio, sia in terra di missione.

Nel Comune bresciano, oltre a trovarsi il quartier generale delle associazioni, c’è anche il centro, attivo dal 2003, che segue e accoglie (nei suoi appartamenti) le famiglie disagiate in sinergia con i servizi sociali.

In Africa e in India, sono invece in corso di attuazione quattro progetti relativi ad altrettanti ospedali. Ecco cosa si sta facendo e dove sono in corso le iniziative.

• CAMEROUN in Africa - Ospedale con 125 posti letto - operativo dal 2007

• GABON in Africa - Ospedale in costruzione

• KHAMMAM in India - Ospedale Pediatrico con 75 posti letto - operativo dal 2015

• UMDEN in India - Ospedale in costruzione

Per scoprire come fare la propria donazione e per seguire tutte le notizie relative a iniziative, progetti e fondazioni promossi dalle due associazioni è possibile consultare la pagina Facebook (Oasi di Paratico Onlus), oppure consultare il sito internet

www.oasi-accoglienza.org

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale