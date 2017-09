Nuova sede per D’Amar Fish&More, negozio specializzato nella vendita di prodotti ittici, in via Tovini 1. «Nuova sede, ma immutata filosofia - dicono i responsabili del punto vendita - Abbiamo scelto di spostarci nel centro commerciale La Girandola, infatti, proprio con l’obiettivo di mettere la nostra impresa nelle condizioni di migliorare ulteriormente l’offerta di prodotti alla clientela. Per noi il pesce è buona tavola e benessere. Siamo consapevoli che la nostra salute dipende da quello che mangiamo, cosi come dicono gli esperti, noi siamo quello che mangiamo. Per quanto dal punto di vista filosofico la salute sia un concetto soggettivo, dal punto di vista pratico è necessario preservarla in ogni modo; la tavola è sicuramente il primo step e stare attenti a quello che ingeriamo è fondamentale».

Il pesce è una sorta di «alimento perfetto», assicura tutto ciò di cui abbiamo bisogno, previene patologie e ci permette anche di divertirci ai fornelli; sono infatti centinaia i piatti che lo prevedono come elemento principale. «I dietologi e nutrizionisti - riprendono dal negozio di Orzivecchi - lo consigliano anche in autunno perché ci permette di restare in forma, ma soprattutto sani, affrontando meglio il cambio di stagione».

Leggero, completo, equilibrato: il pesce è un vero protagonista della corretta alimentazione, per questo i nutrizionisti consigliano sempre di introdurlo nella dieta di chiunque e a ogni età. Non solo per i «grassi buoni», gli omega 3 che tanto sono utili per la salute del cuore, ma anche per le mille proprietà nutrizionali che contraddistinguono branzini, orate, tonno e frutti di mare, merluzzo, pesce azzurro e tutti gli altri tipi di pesce.

I piccoli pesci come le sardine sono una buona fonte di calcio mentre ostriche, aragoste, gamberi e granchi apportano ferro e zinco alla dieta. Il ferro trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutte le cellule del corpo mentre lo zinco rafforza il sistema immunitario. I frutti di mare sono anche una buona fonte di iodio, fosforo e selenio. Il pesce è a basso contenuto di sodio, che lo rende un alimento ideale se si soffre di ipertensione.

Ecco due pesci che non dovrebbero mai mancare nella dieta. Le sardine sono uno dei cibi più ricchi di nutrienti, contengono infatti grandi quantità di omega-3 che aiutano a regolare il colesterolo nel sangue e migliorare la salute generale. Le sardine sono anche cibo per la mente; gli omega-3 sono utili alle funzione del cervello. Inoltre, livelli elevati di calcio, ferro e vitamina D si trovano in ogni porzione, per la buona salute delle ossa. Le sardine contengono anche il co-enzima Q10 (CoQ10), che contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare e l’energia fisica. Lo sgombro è un pesce piccolo, ma importante. È una delle migliori fonti di omega-3 (il doppio del salmone) ed è una valida fonte di selenio, ottimo per il sistema immunitario. Il selenio forma enzimi antiossidanti e protegge dagli effetti dell’esposizione al mercurio. Il sapore di questo pesce è apprezzato lesso, condito con sale e limone, alla griglia e crudo (come sashimi). E’ consigliato lo sgombro del Nord Atlantico ZONA FAO 27 grazie ai bassi livelli di mercurio presenti. I frutti di mare possono essere una fonte primaria di proteine, ad ogni pasto, per una settimana. Il pesce è una sana alternativa alla carne, perché è a basso contenuto di grassi, colesterolo e sodio.

I frutti di mare apportano vitamine, minerali e omega-3. Inoltre sono una fonte eccellente di vitamine del complesso B: tiamina, niacina, piridossina e vitamina B12 che sono necessarie per la crescita e lo sviluppo del sistema nervoso oltre a svolgere un importante ruolo nella digestione e nel metabolismo.

«L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) - spiegano i responsabili di D’Amar - ha diviso il mondo in varie zone assegnando a ciascuna un numero. Sulla base del numero indicato è possibile risalire al luogo di provenienza del pesce.

La cartina è presente in negozio con una lunghezza di circa 5 metri per dare risalto e visibilità alla provenienza dei prodotti che i nostri clienti acquistano e istruire il cliente nella scelta ponderata e consigliata».

«Per noi - spiegano dalla sede del nuovo negozio - è molto importante garantire qualità e prezzo adeguato all’utente finale. Desideriamo sviluppare coscienza nell’acquisto di un prodotto alimentare e siamo a disposizione per spiegare cosa è importante verificare ogni volta che ci si avvicina al mondo ittico. Ecco perché assicuriamo la miglior assistenza alla vendita: non è solo dare una ricetta per meglio cucinare un prodotto, ma è far conoscere cosa si mette nel piatto e nel nostro corpo.

Molto spesso, ciò che viene pubblicizzato è solo il prezzo…. a discapito di qualità, valori nutrizionali e a volte anche contenuti dannosi per la salute. Con i prodotti D’Amar si mangia sano, tutelato e controllato.

I nostri fornitori sono in consegna tutte le settimane, e puntualmente, prima di acquistare lotti di pesce, verifichiamo oltre alla zona di pesca, il periodo di pesca, le condizioni di salute del pesce ed eventuali segnalazioni di incidenti marittimi e similari che possono danneggiare la nostra salute (Sversamenti dannosi da parte di navi e aziende che scaricano in mare sostanze nocive).

Oltre al controllo periodico da parte di organi competenti per testare i livelli di conformità al piano HACCP, l’ufficio qualità di D’Amar si occupa di verificare settimanalmente gli acquisti, monitorando i periodi di pesca, lo stato di salute del pescato, i valori nutrizionali e proprietà alimentari di vario genere.

Dopo l’approvazione dello stesso si immette in vendita al consumatore finale.

A seguito di questi rigorosi controlli è possibile che in alcuni periodi si preferisca rinunciare alla vendita di un pesce anziché venderlo selvaggiamente e indiscriminatamente.

Dal nostro sito internet (www.d-amar.it) si può ben vedere che la nostra forza è la passione per il buon cibo. Per buon cibo, si intende sia buono a livello di gusto ma soprattutto a livello di qualità.

Ultima nota, non meno importante, nonostante vendiamo il prodotto sfuso, per consentire l’acquisto libero, abbiamo scelto i freezer chiusi per garantire una maggiore igiene e sicurezza alla clientela».

