Milano (bgf) Una concorrenza «spietata». Almeno stando ai numeri e alle cifre ufficiali, è la Lombardia la regione italiana con il maggior numero di imprese di onoranze funebri. E’ molto lontano il tempo in cui gli impresari si spartivano il territorio e si contavano sulle dita di una mano: oggi la liberalizzazione ha prodotto il nascere di molte realtà concorrenziali che hanno fatto salire il numero di Pompe Funebri alla considerevole cifra di 1.017 imprese registrate lo scorso anno. Il Piemonte, la seconda regione di questa particolarissima classifica, ne conta solo 707; la Sicilia (terza in graduatoria) 623 imprese. Va detto però che come «densità» rispetto agli abitanti la Lombardia è seconda con una ditta di funerali ogni 9.850 residenti, mentre il Piemonte sopravanza tutti con un’impresa ogni 6.200 abitanti. Sempre per restare ai numeri di questa curiosa e specialissima classifica, la Val d’Aosta è la regione italiana fanalino di coda: appena 11 imprese (ma gli abitanti totali di tutta la regione sono solamente 128.300).

Infine, per chiudere con una nota etimologica, il termine «pompa» funebre è di derivazione latina: significa «cerimonia» e per estensione «sfarzo» nel commemorare il defunto.

