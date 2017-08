La cremazione è una pratica che sempre più sta prendendo piede nella cultura funebre italiana. Anche la Chiesa cattolica ne ha preso atto e fin dal lontano 1963 è possibile farsi cremare senza andare contro i princìpi del Cattolicesimo. Va detto però che solo negli anni del Papato di Karol Wojtyla si è iniziato a rendere pubblica questa libertà di pratica come ufficialmente accettata da Santa Madre Chiesa. Sia come sia, la cremazione prende sempre più piede in Italia. Perché? I motivi sembrano essere essenzialmente due: si risparmia; i resti dell’estinto sono più «gestibili».

Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna dire che fra un funerale tradizionale e uno con cremazione non c’è molta differenza economica: la salma va comunque trasportata, c’è lo stesso una bara, l’impresa di onoranze funebri viene comunque coinvolta nelle esequie e fa il suo lavoro come nel funerale tradizionale. Il costo che si risparmia è quello della terra da comperare (o del colombario) e dell’esumazione (fra un bel po’ di anni). Si calcoli che un funerale «low-cost» di questi tempi si aggira sui 2.000 euro; più o meno quello che si spende per la cremazione.

Sulla «gestibilità» dei resti, si apre tutto un altro capitolo: l’urna cineraria è infinitamente più piccola, trasportabile, sistemabile di una cassa (ovvio). Ma il particolare da tener presente, che a volte orienta la scelta di alcuni, è che ci si può «liberare» delle ceneri del caro estinto. Questo anche per dar seguito a una sua eventuale volontà espressa in punto di morte o lasciata nelle indicazioni testamentarie. L’urna si può anche tenere in casa, ma senza violarne i sigilli (aprirla) e posizionata in luogo consono (non impolverata in cantina, insomma). Ci si può attendere, in caso si decida di tenere le ceneri in casa, una periodica visita della Polizia locale che è tenuta ad effettuare controlli in tal senso. Chi invece vuole disperdere le ceneri, sappia che può farlo solo se il defunto ha lasciato precisa disposizione in tal senso. I famigliari dovranno quindi avvisare le autorità competenti (comunali) del fatto che il tal giorno andranno in tal posto a dare seguito alle disposizioni testamentarie. Documentare il tutto con una foto può sempre servire. Ma dove si possono gettare le ceneri? Non ovunque. Si possono buttare nei cinerari comuni (specie di campi attrezzati con spazi per il ricordo); in montagna purché a 200 metri almeno di distanza da centri abitati; nei laghi purché a oltre 100 metri dalla riva; in mare purché a non meno di un chilometro dalla spiaggia.

Ma come funziona tecnicamente la cremazione? Il forno crematorio è diviso in due parti sovrapposte, separate da una griglia refrattaria. La combustione può avvenire sia con arroventamento delle pareti del forno per mezzo di resistenze elettriche oppure con fiamma diretta sulla bara. Le temperature che si raggiungono sono di circa mille gradi. La bara con la salma viene immessa mediante guide metalliche nella parte superiore e prende immediatamente fuoco. Le ceneri e le ossa calcificate cadono progressivamente nella parte inferiore del forno, dove finisce la combustione. Un sistema di ventilazione immette continuamente aria e quindi l’ossigeno necessario per bruciare. Dopo un paio d’ore, l’operatore, che può controllare l’interno del forno mediante uno spioncino, spinge dall’esterno i resti verso una zona di raffreddamento. Da lì vengono raccolti e posti su un setaccio vibrante che elimina le polveri più fini. Quindi con una calamita viene separato il materiale metallico rimasto (chiodi della bara, cerniere, eventuali protesi). Infine le ceneri rimaste vengono raccolte e sigillate nell’urna consegnata ai parenti che nel frattempo attendevano meditando o pregando in una saletta di fianco al forno.

