E’ il momento giusto per pensare alla ritinteggiatura di casa, dell’ufficio o dello spazio commerciale. Ancora per tutto febbraio, infatti, LM Tinteggiature propone i propri servizi con lo sconto del 15%: un’occasione da non perdere se si desidera approfittare della professionalità di chi è operativo nel settore ormai dal 2005, pronto a studiare insieme ai propri clienti le modalità di ritinteggiatura (colori, tecniche, ecc.), la realizzazione di cartongessi, decorativi e stucchi lucidi. «Mi avvalgo dei migliori prodotti Giorgio Greysan grazie ai quali sono in grado di riprodurre effetti di ogni genere - spiega Leonardo Missere, titolare dell’impresa - L’obiettivo con cui intervengo è sempre quello di offrire un servizio di qualità al prezzo più conveniente possibile. Proprio per ottenere le migliori performance da ogni prodotto frequento periodicamente corsi di aggiornamento: questo mi consente di ampliare ogni volta la gamma di proposte offrendo a chi si rivolge a me una scelta molto ricca». Prima di tutto Missere effettua un sopralluogo senza impegno, quindi progetta l’intervento e prepara un preventivo di agevole comprensione; non appena ottenuto il via libera cominciano i lavori portati a termine personalmente dal titolare. «Non sono operativo solo nel bresciano - conclude l’imbianchino - Al contrario mi sposto in tutta la Lombardia, a seconda delle necessità: sono sempre di più, infatti, le persone che si affidano alla mia creatività».

Per contattare LM Tinteggiature è sufficiente chiamare il numero 328.8244123 o scrivere a leonardomissere@yahoo.it

