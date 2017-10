Novembre si avvicina e a Villa Fenaroli scocca il Wedding Time: è tempo di nozze con il grande evento dedicato ai futuri sposi e al romantico mondo dei matrimoni.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, oltre 40 espositori saranno riuniti in una location esclusiva ed elegantissima qual è Villa Fenaroli, a Rezzato.

Alle porte di Brescia, la magnifica villa del Settecento rappresenta la cornice ideale per matrimoni e cerimonie, non da ultimo per eventi speciali come la seconda edizione di Wedding Time. Atelier di abiti da sposa, fotografi, fioristi, wedding planner e tutti i principali fornitori del settore nuziale si danno dunque appuntamento nelle sale di questa spettacolare villa per accogliere le coppie alla ricerca di aiuto per realizzare al meglio il loro sogno d’amore.

Un’emozione da vivere tutta d’un fiato, passeggiando tra le sontuose sale di Villa Fenaroli a caccia di consigli utili, idee e spunti interessanti per rendere sorprendente e indimenticabile il giorno più bello.

Perché Wedding Time è più di una fiera sposi: è una grande festa dove protagonisti assoluti saranno i futuri sposi, con i loro desideri e i loro sogni, che durante le due giornate d’evento potranno impostare, perfezionare o completare l’organizzazione delle loro nozze.

LA SFILATA – L’eleganza prima di tutto. Sabato 4 e domenica 5 novembre in Scalabrini si terrà anche una raffinata e sognante sfilata di abiti da sposa e sposo, con le creazioni di quattro atelier e di una stilista personale che mostreranno al pubblico le loro opere d’arte, indossate da splendide modelle e attraenti modelli che, come i futuri sposi ospiti di Wedding Time, si sentiranno meravigliosamente coccolati e protagonisti di un grande e romanticissimo evento.

Sabato e domenica alle 15 non perdete dunque l’opportunità di assistere gratuitamente al defilé di abiti da sposa; l’ingresso è libero e aperto a tutti. È possibile registrarsi sul sito della fiera per seguire la sfilata: http://www.villafenaroli.it/fierasposi/.

Wedding Time è aperta a tutti, a ingresso gratuito, sabato 4 novembre dalle 14 alle 20 e domenica 5 novembre dalle 10 alle 19, in via Giuseppe Mazzini 14 a Rezzato (Brescia). L’entrata è libera, ma è possibile registrarsi sul sito http://www.villafenaroli.it/fierasposi/.

