L’appuntamento si prospetta imperdibile e il divertimento è assicurato.

Torna a grande richiesta, e per il terzo anno consecutivo, «Tutti in Piazza», l’attesissima manifestazione che di fatto sancisce la chiusura dell'estate.

L'associazione commercianti «Arti e Botteghe», sempre attiva sul territorio con numerose manifestazioni e collaborazioni, scende «in piazza» con questa iniziativa per il centro storico del paese, creare aggregazione e far conoscere, ai pontogliesi e non, le attività associate.

La manifestazione aprirà i suoi battenti a partire dalle 14 in piazza XXVI Aprile e continuerà fino alle 22.

Non mancheranno lo shopping, con «lo sbarazzo» dei negozi locali, i giochi per bambini, l’animazione, i karaoke, il trenino e lo street food a cui si aggiungono anche le specialità gastronomiche con la presenza del «Casoncello di Pontoglio» che non può mai mancare.

Ma la novità più rilevante di quest’edizione è l’attivazione della collaborazione con l’Istituto comprensivo che permetterà ai ragazzi da 8 a 13 anni di partecipare al gioco quiz «Dr.Why» con domande appositamente preparate dagli insegnanti.

Inoltre, questo momento permetterà all'associazione commercianti di ritagliare uno spazio dedicato alla donazione di un contributo economico per le scuole, contributo accantonato nelle ultime edizioni della Notte Bianca.

La sera, dalle 19, partirà la sfida «Dr.Why» per gli adulti. Il grande gioco vedrà, come ogni anno, una media di 800 persone pronte a sfidarsi con i telecomandi in mano per rispondere esattamente alle domande proposte.

Ma attenzione, alcune domande riguarderanno direttamente Pontoglio, la sua storia e le sue tradizioni. Numerosissimi saranno i premi messi in palio dai negozianti: il primo? Una vacanza per 6 persone!!

Inoltre, la collaborazione tra l’associazione commercianti e l'Amministrazione permetterà, anche questa volta, non solo l’animazione del centr, ma anche la partecipazione gratuita al «Dr. Why» che ha invece in palio ricchissimi premi.

In caso di maltempo la manifestazione non sarà annullata, ma semplicemente spostata all’oratorio San Giovanni Bosco.

Leggi tutte le notizie su "iN Chiariweek"

Edizione digitale